مسرح الاوبيرا بمدينة الثقافة ينظنم مهرجان فيديو الرقص

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تنطلق اليوم بمسرح الاوبليرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي الدورة الاولى لمهرجان فيديو الرقص التي تتواصل الى غاية 13 ديسمبر الجاري./، حيث تمت برمجة Vidéo Opéra Danse/ وهذه التظاهرة التي هي عبارة عن مهرجان أفلام وثائقية وروائية مخصص للأعمال والانتاجات الرقص والفنون مجموعة متنوعة من الأفلام المرتكزة على الرقص والفنون الكوريغرافية انطلاقا من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة.ويقدم المهرجان كذلك عروضا كوريغرافية محلية وعالمية ، فضلا عن برمجة ورشة تكوينية في كيفية تصوير الرقص بتأطير مدير التصوير بشير مهبولي وبمشاركة راقصي وراقصات بالي أوبرا تونس والفرقة الوطنية للفنون الشعبية وكذلك طلاب مدارس السينما وأعضاء نوادي السينما والهواة.وتمثل هذه التظاهرة منصة لترويج الرقص والفنون الكوريغرافية من خلال التقاء فن السينما والرقص بجملة من الأعمال الفنية من عدة دول على غرار تونس وفرنسا والشيلي وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وبريطانيا والمملكة المتحدة وهي مناسبة ستمكن الجمهور المواكب لفعاليات الدورة الأولى للمهرجان من .ترسيخ الوعي بأهمية فن السينما والصورة في توثيق الرقص والفنون الكوريغرافة والترويج لأهم الانتاجات والأعلام التونسية والعربية والعالمية.