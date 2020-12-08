البرلمان يستيعد نسق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمصادقة على احداث صندوق دعم اللامركزية

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صادق البرلمان، مساء الثلاثاء ، على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بإحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بموافقة 112 نائب واحتفاظ 18 نائبا ورفض 6 نواب.وتم اقرار هذا الفصل، بعد استئناف الجلسة العامة لنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي حال الاعتداء بالعنف على نواب من الكتلة الديمقراطية وبرمجة جلسة خاصة بملف العنف وكذلك اجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان، دون مواصلة مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا ويخصص صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية تمويلاته لدعم قدرات والاستقلالية المالية للجماعات المحلية ومساعدتها على مجابهة الاعباء وبلوغ التوازن المالي وتحقيق التضامن والحد من التفاوت.ومنحت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ، للنواب فترة 20 دقيقة للمصادقة على الفصل خاصة وان التصويت يجري اما عبر تطبيقة اعلامية او عبر البطاقات او برفع الأيدى.