جندوبة : ممثلو فروع المنظمات الوطنية بجندوبة يقررون الدخول في إضراب عام جهوي يوم الجمعة القادم

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أعلن ممثّلو فروع المنظمات الوطنية بجندوبة مساء اليوم الاثنين اثر اجتماع عقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة خصص لتدارس ما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية بالجهة الدخول في إضراب عام جهوي وذلك كامل يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري.وطالب الموقعون على بيان الإضراب بتطبيق القرارات المنبثقة عن المجلسين الوزاريين المنعقدين بمقر ولاية جندوبة الأول في حكومة الحبيب الصيد مؤرخ في 25 افريل 2015 والثاني في حكومة يوسف الشاهد مؤرخ في19 ماي 2019 وتفعيل القرارات المنبثقة عن جلسة 3 أكتوبر 2020 المنعقدة بمقر ولاية جندوبة مع وزير الصحة واستعجال إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة ومعالجة المديونية البنكية ومياه الري بالنسبة للفلاحين وصرف التعويضات العالقة وتمتيع الراغبين في نقل العملة بالامتيازات المالية والجبائية لشراء وسيلة نقل وإيجاد حلول جذرية لمنظومة الالبان ومنظومة السكر والتشجيع على بعث وحدات صناعية تحويلية وبعث خط لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لفائدة الشبان والتعجيل بتسوية وضعية المناطق الصناعية الروماني والارتياح وبن بشير وفرنانة وتعويض 3000 مسكن بدائي بكامل انحاء الجهة.وأوضح ممثلو فروع المنظمات الجهوية (الفرع الجهوي للمحامين، الاتحاد الجهوي للشغل، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والاتحاد الجهوي للمرأة ) أن سياسة التسويف المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة عفّنت الأوضاع في مختلف القطاعات وان الامر يستوجب التدخل العاجل والمسؤول وان الحلول تبدا من وفاء الحكومة بتعهداتها المعلنة بشكل رسمي وفي اكثر من مناسبة.وكانت ولاية جندوبة قد شهدت ليلة الجمعة المنقضي وفاة طبيب جراح اثر سقوطه في هوة مصعد معطّل تابع للمستشفى الجهوي بالجهة اندلعت على إثرها موجة من الاحتجاجات على تردي الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي بالجهة.