جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى القطع النهائي مع آلية إسناد النيابات الظرفية لسد الشغورات القارة في الإعدادي والثانوي

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دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الإثنين، إلى القطع النهائي مع آلية إسناد النيابات الظرفية لسد الشغورات القارة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، والإنتهاء من تسوية وضعية المدرجين منهم ضمن قاعدة البيانات على دفعات.واعتبرت الجامعة ان الإجراء المضمن بميزانية وزارة التربية لسنة 2021 والمتعلق بتخصيص 15 مركزا ماليا فقط لانتداب خريجي دار المعلمين العليا "إجراء غاية في الإجحاف لحرمانه البقية من حقهم المكتسب في ذلك"، و"مؤشر خطيرعلى استهداف دار المعلمين العليا".وجددت جامعة التعليم الثانوي في ذات البيان، مطلبها بتعميم تجربة دور المعلمين العليا على مختلف الاختصاصات واعتمادها مسلكا مخصوصا من مسالك التوجيه الجامعي يخول لخريجيه دون غيرهم الحق في الانتداب القار ضمن إطار التدريس بالتعليم الإعدادي والثانوي، مشيرة إلى ان تجربة "دور المعلمين العليا" أكدت تاريخيا وعمليا جدارتها في تكوين خيرة الكفاءات من المدرسين بما يؤهلهم للانتفاع بالية الانتداب المباشر والقار.يذكر أن طلبة دار المعلمين العليا، يواصلون منذ يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، حراكهم الاحتجاجي على خلفية عدم اعتماد الانتداب الآلي لجميع خريجي دفعة 2020-2021 صلب وزارة التربية، والتي من المتوقع ان تتخرج في ماي 2021 والاكتفاء بانتداب 15 متخرجا من مجموع 83 ، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2021 .