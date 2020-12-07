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كتل برلمانية تطالب رئيس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 15:45 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - طالب ممثلو خمس كتل برلمانية في ندوة صحفية، عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس مجلس نواب الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.

يشار الى ان أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، قد رفعت تبعا لأعمال عنف جرت بين عدد من النوّاب خارج قاعة الجلسة، بعد تعطل اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.




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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216450

Sarramba  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 16h 21m |           
ضربني و بكى سبقني واشتكى
زيادة على ذلك، رئيس البرلمان ليس له أي نفوذ لرفع الحصانة على النواب، بل الحصانة ترفع اثر طلب رسمي معلل من العدالة، و على نواب الشعب التّصويت في جلسة العامة لرفع الحصانة من عدمها
ثم على المتضرر المزعوم القيام بشكاية الى وكيل الجمهورية الذي يقرر حسب خطورة الحالة ومدى خرق القانون، ليقرر مآلها بعد البحث والتحقيق؟؟؟

RESA67  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 16h 17m |           
L’information est incomplète. Qui sont les cinq groupes parlementaires?



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