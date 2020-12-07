سيدي بوزيد: انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية منزل بوزيان

وات -

انطلقت منتصف الليلة الفاصلة بين أمس الأحد واليوم الاثنين الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وستتواصل إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر على الساعة منتصف الليل تليها فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 19 ديسمبر ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.وتتنافس على عضوية المجلس البلدي بمنزل بوزيان، الذي يضم 24 مقعدا، 16 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات منها 2 حزبية تخصان حركتي النهضة والشعب، و14 قائمة أخرى مستقلة وهي "التجديد"، و"منزل بوزيان رؤية أخرى"، و"المصير المشترك لمنزل بوزيان" و"الجمل" و"الدرب المضيء" و"من اجل منزل بوزيان" "ووادي العرعار" و"بوزيان نحو الأفضل" و"النور" و"نماء وبناء" و"الأمل الجديد" و"قادرين" و"الشباب الواعد" و"ريحة الأرض".وفي هذا السياق، أكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، نبيل جلالي، في تصريح لـ"وات"، ان الهيئة الفرعية للانتخابات أنهت مختلف الاستعدادات المادية واللوجستية بالتنسيق مع مختلف الأطراف بغاية انجاح انتخابات المجلس البلدي بمنزل بوزيان وإتاحة فرصة متساوية لمختلف المترشحين.وبيّن انه من المنتظر أن يتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وتتولى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان النهائي في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 جانفي 2021.يشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي بعد الاستقالة الجماعية المتزامنة (تقديم أغلبية أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم بصفة فردية وفي نفس الوقت تقريبا) لعدد من أعضاء المجلس البلدي بمنزل بوزيان خلال شهر جويلية الماضي.وتنقسم بلدية منزل بوزيان الى 7 عمادات وهي منزل بوزيان، والنوامر، والقلال، والخرشف، والخروبة، والعمرية، والعمران ويوجد بها 25321 ساكنا منهم أكثر من 19 ألف مسجلا في الانتخابات البلدية القادمة موزعين على 46 مكتب اقتراع و28 مركز اقتراع .