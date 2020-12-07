حزب المسار يدعو النيابة العمومية "للتحرك الفوري قصد ردع العنف السياسي واللفظي المتكرروالموجه خاصة الى النساء "

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اعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان اليوم الاثنين عن استهجانه من خطاب "الكراهية والقذف والتمييز والفهم المتخلف للدين" الذي ورد على لسان النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس ويعتبره "خطابا تحريضيا يدعو للانقسام والفرقة وبث البلبلة التي تهدد مكاسب تونس الحداثة والمساواة" وندد بشدة بما جاء في مداخلة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالبرلمان نهاية الاسبوع الماضي من "عنف معنوي ورمزي ولفظي ومن وصم يحمل في ذاته الإقصاء الاجتماعي والتهميش لفئات واسعة من النساء" داعيا النيابة العمومية للتحرّك الفوري بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد ردع العنف السياسي واللفظي المتكرر والموجه خاصة إلى النساء واستنكر حزب المسار "تواطؤ رئاسة مجلس نواب الشعب مع هذا الخطاب وفشلها في إدارة الجلسة بما سمح لهذا النائب وأمثاله من بث سموم التخلف والتشدد والجهل وذلك، في خرق كامل للقوانين المنظمة للحياة المدنية في البلاد".واكد في ذات البيان أن "النساء في تونس هن عنوان للحداثة ولمدنية الدولة ويطالب المجلس بإصدار موقف يستنكر فيه ما جاء على لسان النائب محمد العفاس ".وإذ يثمّن حزب المسار انسحاب عدد من النواب كرد فوري على خطاب الكراهية والتحريض فإنه يدعو "القوى المدنية والديمقراطية، نساء ورجالا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بخطاب الكراهية والانقسام وإلى تجاوز خلافاتهم ورص صفوفهم للدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي والتصدي لهذا الفكر الرجعي القروسطي المنغلق،" مذكّرا بأن الاعتداء على الحريات الفردية والكرامة والحرمة المعنوية للمواطنات والمواطنين يعد خطا أحمرا لن نقبل بتجاوزه.وعلى صعيد اخر عبر حزب المسار"انطلاقا من تمسكه بمدنية الدولة وبمبادئ النظام الجمهوري عن إدانته لكل توظيف سياسي للمشترك الديني تحت قبة البرلمان وخارجها وآخرها دعوة النائب سعيد الجزيري للاعتصام اليوم أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحاولة الضغط عليها برفع شعارات دينية للتغطية على تجاوزاته المتكررة وإدارته لإذاعة خارجة عن القانون".