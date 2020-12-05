طلبة دار المعلمين العليا يواصلون حراكهم الاحتجاجي على خلفية عدم اعتماد الانتداب الآلي لجميع خريجي دورة 2020-2021

وات -

يواصل طلبة دار المعلمين العليا، منذ يوم الخميس 26 نوفمبر المنقضي، حراكهم الاحتجاجي على خلفية عدم اعتماد الانتداب الآلي لجميع خريجي دفعة 2020-2021 صلب وزارة التربية، والتي من المتوقع ان تتخرج في ماي 2021 والاكتفاء بانتداب 15 متخرجا من مجموع 83 ، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2021.وأوضح الطالب وعضو لجنة المفاوضات، عبد المالك السبوعي، السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الطلبة المعتصمين والمقدر عددهم 40 طالبا ينفذون بالتناوب، منذ يوم الاثنين 30 نوفمبر المنقضي، اعتصاما مفتوحا بمقر دار المعلمين سبقه اضرابا عن حضور الدروس يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 وتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة التربية .وأضاف أن ممثلي الطلبة كانوا قد التقوا يوم الاربعاء 2 ديسمبر الجاري، بوزير التربية، فتحي السلاوتي، الذي تعهد شفاهيا بإلحاق بقية خريجي دورة 2020-2021 بالانتداب الآلي، معتبرا أنه حلا غير منصف ما لم يتم التعهد به كتابيا.وأكد السبوعي أن جل المتخرجين من الدفعات السابقة تم انتدابهم آليا، وذلك حسب الاطار القانوني الذي يخول لخريجي دار المعلمين الالتحاق الآلي للتدريس بالمؤسسات التربوية، حسب الفصل 18 من الأمر عدد 2494 لسنة 2001 مؤرخ في 31 أكتوبر2001 والصادر بالرائد الرسمي عدد 89 بتاريخ 6 نوفمبر 2001.وينص الفصل القانوني على أن شهادة دار المعلمين العليا التي يتحصل عليها الطالب عند ختم الدروس والتكوين على المستويين العلمي والبحثي والتعليمي البيداغوجي الميداني في نهاية السنة الثالثة، تخول له، طبقا لاتفاقية قائمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وعلى ضوء تقرير إيجابي من لدن المتفقد المؤمّن للتكوين البيداغوجي المهني، الالتحاق آليا للتدريس بالتعليم الأساسي والثانوي برتبة أستاذ تعليم ثانوي.يذكر أن دار المعلمين العليا هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تكوين أساتذة تعليم ثانوي تكوينا شاملا في اللغات والعلوم الانسانية والعلوم الصحيحة والمناهج البيداغوجية والتربوية.ويلتحق الطلبة بالمؤسسة عبر مناظرة وطنية يجتازها من أتم سنتين من التكوين الجامعي ويتكون فيها الطالب لـ3 سنوات.