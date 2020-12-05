البرلمان يشرع في النظر في ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021

وات - شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت في النظر في ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021.
وضبطت النفقات حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 25.719.000 د مقابل 20.225.000 د مرسمة سنة 2020 أي يزيادة قدرها 5.494.000 د بنسبة 27.2 بالمائة.وتتوزع النفقات على النحو التالى:
- نفقات التاجير 19.815.000 د
-نفقات التسيير ..5.039.000 د
-نفقات التدخل ..165.000د
نفقات الاستثمار ..700.000 د
وقد تم إعداد مشروع ميزانية محكمة المحاسبات بعد أخذ رأي مجلس القضاء المالي بالنسبة للوظائف والقضاة، حسب تقرير لجنة التشريع العام.
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وضبطت النفقات حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 25.719.000 د مقابل 20.225.000 د مرسمة سنة 2020 أي يزيادة قدرها 5.494.000 د بنسبة 27.2 بالمائة.وتتوزع النفقات على النحو التالى:
- نفقات التاجير 19.815.000 د
-نفقات التسيير ..5.039.000 د
-نفقات التدخل ..165.000د
نفقات الاستثمار ..700.000 د
وقد تم إعداد مشروع ميزانية محكمة المحاسبات بعد أخذ رأي مجلس القضاء المالي بالنسبة للوظائف والقضاة، حسب تقرير لجنة التشريع العام.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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