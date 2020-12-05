البرلمان يشرع في النظر في ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021

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شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت في النظر في ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021.وضبطت النفقات حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 25.719.000 د مقابل 20.225.000 د مرسمة سنة 2020 أي يزيادة قدرها 5.494.000 د بنسبة 27.2 بالمائة.وتتوزع النفقات على النحو التالى:- نفقات التاجير 19.815.000 د-نفقات التسيير ..5.039.000 د-نفقات التدخل ..165.000دنفقات الاستثمار ..700.000 دوقد تم إعداد مشروع ميزانية محكمة المحاسبات بعد أخذ رأي مجلس القضاء المالي بالنسبة للوظائف والقضاة، حسب تقرير لجنة التشريع العام.