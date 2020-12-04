وزارة الصحة تنفي خبر وفاة مريضة في مستشفى جندوبة بصعقة كهربائية

وات -

نفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة مريضة مقيمة بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء إصابتها بصعقة كهربائية.وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".ودعت، في المقابل، إلى "النأي بالمرفق الصحي العمومي عن مثل هذه الإشاعات"، التي قالت إن "من شأنها أن تربك أداء المنظومة الصحية الوطنية في هذا الظرف الصحي الدقيق".وكان مستشفى جندوبة قد شهد مساء أمس حادثة أليمة تمثلت في وفاة طبيب مقيم بالمستشفى، أصيل ولاية القصرين، إثر سقوطه من مصعد معطب، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة، في بلاغ.وكان رئيس الحكومة قد قدم واجب التعازي إلى عائلة الطبيب الراحل.كما تحول مساء الجمعة إلى المستشفى الجهوي بجندوية، أين عاين البنية التحتية المهترئة لهذه المؤسسة الاستشفائية.ورافقت زيارته حالة احتقان في صفوف عدد كبير من الإطارات الطبية والصحية والمواطنين وناشطي المجتمع المدني، ما حال دون قدرته على إلقاء كلمة.