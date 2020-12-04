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وزارة الوظيفة العمومية تقرر عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 13:54 قراءة: 0 د, 51 ث
قررت وزارة الوظيفة العمومية عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي الذى تم اقراره بالأمر الحكومى الصادر يوم 5 اكتوبر 2020 ، واعلنت عن استئناف العمل وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام الامر المؤرخ في سبتمبر 2012 وذلك انطلاقا من يوم الاثنين القادم.

وبينت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن التوقيت سيكون على النحو التالي:


من يوم الاثنين الى يوم الخميس .
من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال.
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال.


وأضافت أن استئناف العمل بالهيئات الدستورية والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادى المعتمد بها ، ويتم الاعلان عنها للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها .
وأكدت الوزارة أنه نظرا لتواصل خطر تفشي فيروس كورونا فانه يتوجه مواصلة العمل من قبل المصالح العمومية بكافة وسائل التوقي وخاصة ما تضمنه المنشور المؤرخ في 12 تاكتوبر 2020 والعمل على تكاثف الجهود لتطبيقها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216297

BenMoussa  ()  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 14h 44m |           
قرار بمثل هذه الاهمية يجب ان يكون تطبيقا لاوامر عليا صادرة عن رئاسة الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية بعد اخذ راي اللجان الصحية والمنظمات المعنية
ثم ماذا عن التعليم والنقل
الموظفون ليسوا قطيعا تابعا لوزارة الوظيفة العمومية



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