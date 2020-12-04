وزارة الوظيفة العمومية تقرر عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي

قررت وزارة الوظيفة العمومية عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي الذى تم اقراره بالأمر الحكومى الصادر يوم 5 اكتوبر 2020 ، واعلنت عن استئناف العمل وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام الامر المؤرخ في سبتمبر 2012 وذلك انطلاقا من يوم الاثنين القادم.من يوم الاثنين الى يوم الخميس .من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال.يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال.وأضافت أن استئناف العمل بالهيئات الدستورية والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادى المعتمد بها ، ويتم الاعلان عنها للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها .وأكدت الوزارة أنه نظرا لتواصل خطر تفشي فيروس كورونا فانه يتوجه مواصلة العمل من قبل المصالح العمومية بكافة وسائل التوقي وخاصة ما تضمنه المنشور المؤرخ في 12 تاكتوبر 2020 والعمل على تكاثف الجهود لتطبيقها.