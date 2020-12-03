قابس: عودة نشاط وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي

وات -

عادت الوحدات الثلاث لتعبئة قوارير الغاز المنزلي بالمنطقة الصناعية بغنوش من ولاية قابس ،المتوقفة عن العمل منذ يوم 13 نوفمبر الفارط، الى النشاط من جديد، وتمكنت الشاحنات القادمة من الولايات المجاورة، وفق ما عاينته "وات" من الدخول الى هذه الوحدات والحصول على شحنتها من قوارير الغاز المنزلي.وكانت تنسيقية اعتصام "الصمود 2" بقابس قد أعلنت في بيان نشرته أمس الأربعاء عن فتح هذه الوحدات بصفة مؤقتة مع مواصلة الاعتصام المفتوح بمداخل المنطقة الصناعية بقابس الى حين الاستجابة لاستحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل.يشار إلى أن غلق وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي بغنوش، والتي توفر اكثر من 40 بالمائة من الانتاج الوطني من هذه القوارير، قد تسبب في أزمة خانقة في تزود المواطنين بالغاز المنزلي في العديد من ولايات الجمهورية وخاصة منها ولايات الجنوب.