قابس: عودة نشاط وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي

وات - عادت الوحدات الثلاث لتعبئة قوارير الغاز المنزلي بالمنطقة الصناعية بغنوش من ولاية قابس ،المتوقفة عن العمل منذ يوم 13 نوفمبر الفارط، الى النشاط من جديد، وتمكنت الشاحنات القادمة من الولايات المجاورة، وفق ما عاينته "وات" من الدخول الى هذه الوحدات والحصول على شحنتها من قوارير الغاز المنزلي.
وكانت تنسيقية اعتصام "الصمود 2" بقابس قد أعلنت في بيان نشرته أمس الأربعاء عن فتح هذه الوحدات بصفة مؤقتة مع مواصلة الاعتصام المفتوح بمداخل المنطقة الصناعية بقابس الى حين الاستجابة لاستحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل.
يشار إلى أن غلق وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي بغنوش، والتي توفر اكثر من 40 بالمائة من الانتاج الوطني من هذه القوارير، قد تسبب في أزمة خانقة في تزود المواطنين بالغاز المنزلي في العديد من ولايات الجمهورية وخاصة منها ولايات الجنوب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكانت تنسيقية اعتصام "الصمود 2" بقابس قد أعلنت في بيان نشرته أمس الأربعاء عن فتح هذه الوحدات بصفة مؤقتة مع مواصلة الاعتصام المفتوح بمداخل المنطقة الصناعية بقابس الى حين الاستجابة لاستحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل.
يشار إلى أن غلق وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي بغنوش، والتي توفر اكثر من 40 بالمائة من الانتاج الوطني من هذه القوارير، قد تسبب في أزمة خانقة في تزود المواطنين بالغاز المنزلي في العديد من ولايات الجمهورية وخاصة منها ولايات الجنوب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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