إمضاء اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي ومؤسسة فيفو إنرجي « Vivo Energy»

بلاغ صحفي -

تماشيا مع الإستراتجية الوطنية للحد من التعامل نقدا، تم اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 بالمقر الاجتماعي للدّيوان الوطني للبريد، إمضاء اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي وفيفو إنرجي « Vivo Energy »، المؤسسة التي توزع وتروج منتوجات "شال" بتونس، بهدف تطوير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل سامي المكي، الرئيس المدير العام للبريد التونسي، ومحـمد بوقريبة، المدير العام لمؤسسة فيفو إنرجي « Vivo Energy » وذلك بحضور إطارات من المؤسستين.وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمكين مؤسسة فيفو إنرجي « Vivo Energy » من خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال بصفة مؤمنة وحينية بمختلف محطات الوقود "شال" من خلال منظومة الدفع عبر الهاتف الجوال للبريد التونسي « D17 ».وفي هذا الإطار صرّح سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسيّ "أنّ هذه الشراكة تأتي تماشيا مع إستراتيجية البريد التونسي التي تهدف إلى تطوير عمليات الدفع عبر القنوات الرقمية بمختلف جهات الجمهوريّة من خلال دعم وتوسيع شبكة التجار المنخرطين بتطبيقة « D17 » لمساندة المجهودات الوطنية للحد من التعامل نقدا".مـن جـهته أكـــد محـمـد بـوقريبـة المـديـر العـام لـمـؤسسـة فيفو إنرجي « Vivo Energy » “أن إمضاء هذه الاتفاقية يهدف إلى تقديم حلول رقمية متطورة ومؤمنة تستجيب لحاجيات وتطلعات الحرفاء، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار نشجع المبادرات الوطنية للحد من التعامل نقدا من خلال عرض هذه المنصة الرقمية لفائدة الحرفاء لاستعمالها بمحطات "شال".مصلحة الصحافة والعلاقات العامة