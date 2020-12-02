بنزرت : تحسن طفيف للوضع الوبائي وتخصيص 4 مليون دينار لتهيئة وتجهيز عدد من المؤسسات الصحية

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أكّدت عضوخلية اليقضة الطبية الدكتورة ابتسام بلانكو تحسّن الوضع الوبائي نسبيا خلال الأسبوع الجاري بالجهة الصحية لولاية بنزرت في علاقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.وبيّنت ذات المصدر خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الملتئم عشية اليوم بمقر الولاية ان نسبة إشغال الأسرّة بكافة الفضاءات الاستشفائية بات في حدود 22 بالمائة بعد ان كان الى غاية الأسبوع الفارط في حدود 63 بالمائة ، من خلال إيواء 17 مصابا بمسلك "كوفيد 19 " بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت من مجموع 61 سريرا مزوّدا بالاوكسيجين متوفرا، وايواء 6 مصابين بقسم الإنعاش من مجموع 11 سريرا متوفرا ، بينما بمسلك "كوفيد19 " بمستشفى منزل بورقيبة تم إيواء 6 مصابين من مجموع 50 سريرا متوفرا ، وايواء 16 شخص مصاب بالفيروس بمختلف الفضاءات الاستشفائية المحلية بالجهة من مجموع 67 سريرا متوفرا ومجهزا بالاوكسيجين .وأضافت الدكتورة بلانكو ان عدد حالات الشفاء العامة من الفيروس قفز الى 2967 حالة شفاء من مجموع 3326 حالة اصابة منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية ، بينما بات عدد حالات الإصابة الى حدود نهار اليوم 194 حالة وعدد حالات الوفاة الى 165 شخصا معدل أعمارهم 65 سنة ونسبة 74 بالمائة منهم ذكور والبقية أي 26 بالمائة اناث .ومن جانبه شدد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية (والي بنزرت محمد قويدر ) على أهمية المسؤولية الجماعية في مواصلة مجهود اليقظة والتوعية بشان احترام البروتوكولات الصحية وأيضا تشديد الرقابة وتطبيق القانون بشان كل المخالفات .وأفاد والي بنزرت في ذات السياق ان المجلس الجهوي للتنمية خصّص4 ملايين دينار في اطار البرنامج الجهوي للتنمية لتعزيز الفضاءات الاستشفائية بالجهة وتوفير افضل الظروف للإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والخدمات للمواطنين ، منها 1.5 مليون دينار للتهيئة والصيانة العامة للمؤسسات الاستشفائية ، و2.5 مليون دينار لاقتناء التجهيزات الطبية.