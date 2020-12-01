منظمة الدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة تطالب بمنحة بطالة لذوي الاعاقة من العائلات المعوزة وادراجها في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية

وات -

تزامنا مع مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 والاحتفاء باليوم العالمي والوطني للاشخاص ذوي الاعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة، طالبت المنظمة التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة بتخصيص منحة بطالة لذوي الاعاقة المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.وشدد رئيس المنظمة، يسري المزاتي، في تصريح ل (وات) الثلاثاء، على ضرورة فتح المناظرات الوطنية المبرمجة سابقا لسنوات 2017 و2018 و2019 وهي مناظرات لم يتم فتحها الى حد اليوم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.وذكر أن هذه المقترحات سيتم طرحها في لقاء مفترض يوم 3 ديسمبر الجاري بين ممثلي المنظمة وعدد من مكونات المجتمع المدني التي تعنى بذوي الاعاقة ومساعدة الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني بمجلس نواب الشعب، جميلة الكسكسي.وأشار الى أن الاحتفاء باليوم العالمي والوطني لاشخاص ذوي الاعاقة جاء هذه السنة تحت شعار "التشغيل أولوية ميزانية 2021" وتبعا لذلك تسعى المنظمة الى ايصال صوتها من أجل الأخذ بعين الاعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة عند مناقشة الميزانية ولدى تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب لفائدة المعطلين عن العمل الذي خصّ ذوي الاعاقة بنسبة تشغيل لا تقل عن 5 بالمائة.وافاد أن منظوري المنظمة سيواصلون تحركاتهم الى جانب مكونات المجتمع المدني التي تعنى بذوي الاعاقة من أجل تطبيق قوانين الادماج في الحياة العامة، على غرار الصحة والتعليم والتشغيل وتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.