فوز مستقبل سليمان على النادي البنزرتي وديا 1-0

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انهزم النادي الرياضي البنزرتي امام المستقبل الرياضي بسليمان مساء الاثنين بملعب ا?حمد البصيري ببنزرت بنتيجة 0-1 وسجل اللاعب رشاد العرفاوي الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع