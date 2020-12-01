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فوز مستقبل سليمان على النادي البنزرتي وديا 1-0

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 15:07 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - انهزم النادي الرياضي البنزرتي امام المستقبل الرياضي بسليمان مساء الاثنين بملعب ا?حمد البصيري ببنزرت بنتيجة 0-1 وسجل اللاعب رشاد العرفاوي الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع

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