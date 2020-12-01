فوز مستقبل سليمان على النادي البنزرتي وديا 1-0

وات - انهزم النادي الرياضي البنزرتي امام المستقبل الرياضي بسليمان مساء الاثنين بملعب ا?حمد البصيري ببنزرت بنتيجة 0-1 وسجل اللاعب رشاد العرفاوي الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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