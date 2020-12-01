الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

وات -

منوبة: 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة تعافي



القصرين: 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا "المستجد و3 حالات وفاة

توزر: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مما يرفع اجمالي الإصابات الى 1432 اصابة

قابس: تسجيل 31 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

صفاقس: تسجيل حالتي وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و78 حالة شفاء في ال24 ساعة الماضية

توزر: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مما يرفع اجمالي الإصابات الى 1432 اصابة

المنستير: 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 50 حالة تعافي

باجة: تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين: حالة وفاة و60 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل استقرار نسبي في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الاصابات

سجلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، و13 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 13 حالة تعافي، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بالجهة.وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالجهة، منذ بدء انتشار الفيروس الى 2079 إصابة، منها 153 حالة وفاة، و1180 حالة شفاء.وارتفع، كذلك، عدد حاملي الفيروس بالجهة، باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين دوار هيشر، والجديدة، ووادي الليل، وبرج العامري وطبربة، الى 747 حالة، منها 741 محل ايواء ذاتي، و06 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (257 حالة)، طبربة (166 حالة)، والجديدة (83 حالة)، ووادي اللّيل (72حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ودوار هيشر (56 حالة)، وبرج العامري (30 حالة)، والبطان (25 حالة).رصدت، المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك عقب صدور نتائج تحاليل 98 عينة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2400 إصابة.وإرتفعت، بدورها حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، إلى 117 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، مساء أمس الاثنين، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور منصف المحمدي.وقال المحمدي، أن "الوضع الوبائي بالجهة يتسم بـالخطورة في الوقت الراهن نظرا للإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفاة بصفة يومية"، مرجعا ذلك إلى حالة التراخي والإستهتار من قبل المواطنين في مجال التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي من إرتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بقواعد حفظ الصحة، وفق تقديره.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الوعي بخطورة الوضع والتحلي بالمسؤولية، ولاسيما من قبل الأشخاص الحاملين للفيروس أو لأعراض المرض.وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء أمس الاثنين نتائج 150 تحليلا مخبريا أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس، كشفت عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1432 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات الى 23 اصابة في توزر المدينة، و21 إصابة في معتمدية دقاش، و16 اصابة في نفطة، و04 اصابات في تمغزة واصابتين (02) في معتمدية حامة الجريد.وتواصل المصالح الصحية عمليات التقصي للمشتبه في حملهم للفيروس من خلال تكثيف حملات رفع العينات للمخالطين لحاملي الفيروس وتستهدف الحملة حاليا معتمديتي تمغزة ودقاش.يشار الى أن آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة يؤكد تسجيل 25 حالة وفاة بسبب الفيروس، وتتركز أكثر الإصابات في معتمديبة توزر ب843 إصابة، ثم نفطة ب290 إصابة، تليها دقاش ب183 إصابة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران بانه تم اجراء 94 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 31 عينة جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس واشار جبران في تصريح ل(وات) الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 12 اصابة بغنوش، و08 اصابات بقابس الجنوبية، و03 اصابات بكل من قابس المدينة ومارث، واصابتين بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بالحامة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ في ولاية قابس 3245 اصابة، من بينهم 2799 شحصا تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، واضاف انه توجد في ولاية قابس 446 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 125 حالة بقابس الجنوبية و98 حالة بقابس المدينة و67 حالة بالحامة .سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 497 تحليلا مخبريا، بالإضافة إلى 78 حالة شفاء جديدة، وفق ما جاء في البلاغ اليومي للإدارة الجهوية للصحة الذي نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية في إطار المتابعة الدورية للحالة الوبائية بالجهة.وأفاد ذات البلاغ أن 16 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة، و78 مصابا بقسم "كوفيد" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و27 مريضا بالمصحات الخاصة.وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن انتشار الوباء في الجهة إلى حد الآن إلى 183 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس 6919 حالة وعدد المتعافين إلى 5644 شخصا، كما ناهز عدد التحاليل المجراة في إطار تقصي الوباء إلى حد الآن 30 الف تحليل.وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء أمس الاثنين نتائج 150 تحليلا مخبريا أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس، كشفت عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1432 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات الى 23 اصابة في توزر المدينة، و21 إصابة في معتمدية دقاش، و16 اصابة في نفطة، و04 اصابات في تمغزة واصابتين (02) في معتمدية حامة الجريد.وتواصل المصالح الصحية عمليات التقصي للمشتبه في حملهم للفيروس من خلال تكثيف حملات رفع العينات للمخالطين لحاملي الفيروس وتستهدف الحملة حاليا معتمديتي تمغزة ودقاش.يشار الى أن آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة يؤكد تسجيل 25 حالة وفاة بسبب الفيروس، وتتركز أكثر الإصابات في معتمديبة توزر ب843 إصابة، ثم نفطة ب290 إصابة، تليها دقاش ب183 إصابة.سجلت ولاية المنستير، يوم أمس الاثنين، 3 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد و20 إصابة جديدة بالفيرروس، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 143 حالة، والإصابات الى 5555 إصابة، وذلك منذ بدء انتشار الفيروس بالجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.في المقابل، سجلت الجهة، 50 حالة شفاء جديدة، ليبلغ مجموع المتعافين من الفيروس 4269 متعاف، وفق ما أكده، المصدر ذاته، لـ(وات).وشملت الإصابات الجديدة، 3 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير، وتوزعت إلى 9 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بالساحلين، و4 إصابات بالوردانين.وبلغ العدد الجملي للأشخاص الذين استكملوا مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري 30 ألفا و67 شخصا، في حين يقدر عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الذاتي، 2575 شخصا.اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الاثنين بولاية باجة، وجود 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 20 اصابة بباجة المدينة، و7 اصابات بمجاز الباب، و7 اصابات بعمدون و4 اصابات بتبرسق واصابة واحدة بقبلاط، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2210 اصابات ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 1719 شخصا بنسبة قاربت ال78 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة، فى حين استقر عدد ضحايا الفيروس منذ ثلاثة ايام ليبقى في حدود 60 شخصا اجمالا.سجلت، ولاية مدنين، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 74 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.واضاف ذات المصدر، في تصريح ل( وات)، ان الجهة سجلت أيضا، خلال 24 ساعة الماضية، 60 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1688 اصابة.وجاءت ضمن هذه الاصابات، التي من ضمنها اصابة واحدة فقط وافدة من ليبيا، اصابة عون امن، و3 اطارات تربوية، و3 تلاميذ، وعوني صحة، لترتفع بذلك اصابات السلك الامني الى 30 اصابة، واصابات الاطارات التربوية الى 40 اصابة، واصابات التلاميذ الى 53 اصابة، واصابات القطاع الصحي الى 80 اصابة.وتتوزع هذه الاصابات، بين معتمدية مدنين الشمالية ب14 اصابة، و13 اصابة بسيدي مخلوف، و12 اصابة بجربة حومة السوق، و8 اصابات ببن قردان، و7 اصابات بمدنين الجنوبية، واصابتين بجربة ميدون، واصابة واحدة ببني خداش، واخرى بجربة اجيم.وفي مقابل ذلك، تعافى41 شخصا من الفيروس، منهم 15 بحومة السوق، و9 بكل من بن قردان ومدنين الشمالية، و3 بمدنين الجنوبية واثنين باجيم، وحالة شفاء في كل من ميدون وبني خداش وسيدي مخلوف.وجاءت مختلف هذه النتائج من بين 370 عينة تضمنت من بينها نتائج مسح شمل الاطار التربوي والاداري بمدرسة ابتدائية بمليتة من معتمدية جربة حومة السوق، التي توقفت بها الدروس يوم امس الاثنين، لتستانف اليوم، بعد ثبوت سلامة كل اطاراتها.يشار في هذا السياق، الى ان عملية مسح أخرى ستشمل كامل المنطقة، ينتظر ان تكون في الاسبوع المقبل وذلك بسبب ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس وتسجيل حلقات عدوى بها.جاء في التقرير اليومي المحين لخلية الازمة الصحية بولاية جندوبة الصادر صباح اليوم الثلاثاء انه وخلال يومي 29 و30 من شهر نوفمبر المنقضي، سجّل عدد الوفيات بفيروس "كورونا" استقرارا نسبياّ حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة ليحافظ عدد الوفيات بالجهة ومنذ بداية الجائحة على مجموع 118 حالة.كما سجل عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي بطبرقة من مرضى الفيروس تراجعا الى مصاب واحد (01) وارتفاع طفيف في عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة ب04 مصابين، ليصل العدد الجملي الى 29 شخصا.وفي المقابل سجل عدد الإصابات بالفيروس خلال اليومين الأخيرين، وحسب ذات التقرير، ارتفاعا ب12 إصابة موزعة بين 5 حالات بجندوبة، و4 حالات ببوسالم وحالتين (02) بمعتمدية غار الدماء، وحالة واحدة (01) بمعتمدية وادي مليز، فيما لم تسجل بمعتمديات طبرقة وعين دراهم وفرنانة اية حالة.