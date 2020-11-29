النادي الافريقي يؤكد تقدم مساعيه من اجل رفع عقوبة المنع من الانتداب

وات -

اكدت الهيئة المديرة للنادي الافريقي في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للفريق بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعد ظهر اليوم الاحد "أن مساعيها من أجل رفع عقوبة منع الانتداب قد بلغت أشواطا متقدّمة وأنّها عازمة على حسم كل الملفّات، بما فيها ملف اللاعبين الكاميرونين في الآجال القانونية رغم قيمة المبلغ المستوجب توفيره والذي قارب 12 مليون دينار".واضافت " ندعو كل جماهير النادي إلى الاصطفاف خلف ناديها حتى نصل إلى النتائج المرجوّة والتي تسمح لنادينا بوضع حدّ نهائي لهذه المشاكل وغلق كل الملفّات" داعية " كل من لا يأنس في نفسه القدرة على مساعدة النادي أو دعم مجهودات الهيئة في هذا الظرف الحاسم والصعب، إلى الكفّ عن نشر الإشاعات والتلاعب بعواطف الجماهير وإرباك عمل الهيئة".وكان كمال بن خليل، اعلن وفي وقت سابق اليوم، عن استقالته من خطة الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي وذلك على خلفية عدم احترام الاتفاق المبرم بين رئيس النادي ومحامي اللاعبين الكامرونيين (نيكولاس سونغ وروستاند ييمغا) لايجاد حل ودي لهذه القضية وما لحقه من ورائها من ثلب وشتم.