هيكل المكي يدعو الى التصويت على المهمات بعد المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2021

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دعا رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، هيكل المكي الى عدم التصويت على المهمات التي ينظر فيها مجلس نواب الشعب، بعد النقاش العام، حاثا على ضرورة التصويت عليها إثر المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2021 وأوضح المكي، اليوم الاحد، لدى انطلاق الجلسة العامة برئاسة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، لمناقشة والتصويت على المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب، ان الفصل 48 والفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية، يبرزان انه لا يمكن التصويت على كل مهمة على حدة بل تناقش ويبقى التصويت عليها خلال التصويت على ميزانية الدولة وفسّر بقوله: إنّ التصويت على كل مهمة على حدة يتم عندالتصويت على ميزانية الدولة وبعد المصادقة على الفصول 10 الاولى من الميزانية.واكد ان التصويت بعد كل نقاش هو مصادرة كلية لاعمال لجنة المالية ولاعمال المجلس الرقابية ولا يمكن تجزئة التصويت معتبرا انه يجب ان يتم بعد مناقشة ميزانية الدولة وبعد التعديلات على الفصول المذكورة، ان كان هناك تعديل، ومن ثم التصويت على المهمات، مهمّة بمهمّة وكان رئيس كتلة قلب تونس، اسامة الخليفي، دعا من جانبه، الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور حول هذا الاشكال الاجرائي واوضح في تصريح تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الدعوة الى التشاور جاءت فقط للتثبت من هذا الاجراء والتوافق على هذا التمشي حتى يتلافى المجلس الوقوع في اي خطإ وتطبيق القانون وقد استأنف الجلسة اشغالها بمواصلة طلب نقاط نظام حول زمن تدخلات النواب وتنظيم الجلسات العامة للمصادقة على مختلف مهمات ميزانية الدولة لسنة 2021 .