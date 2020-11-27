الدورة التاهلية افروباسكيت - المنتخب الوطني لكرة السلة في طريق مفتوح في اول مباراة مع منتخب مدغشقر 89 مقابل 54

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فاز المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم في كيغالي على منتخب مدغشقر في اولى مقابلات المرحلة الاولى لتصفيات الافروباسكيت 2021 بنتيجة 89-54 ( 89 مقابل 54) ودخل المنتخب التونسي بطل افريقيا الدورة الترشيحية بفوز معنوي وفرض سيطرة على منافسه الملغاشي خلال كامل اطوار المباراة وانهى الشوط الاول متقدما 42 - 29 وسعى المدرب الالماني للمنتخب التونسي ديرك باورمان الى تمكين اغلب لاعبي الفريق من فرصة التباري حيث اشرك فريقا معززا بلاعبي الخبرة في انطلاق المباراة قبل ان يعطي الفرصة للاعبين الشبان الذين حافظوا على اسبقية الفريق و انهوا المباراة بفارق شاسع بفارق 37 نقطة امام فريق لم يجد حلولا دفاعية امام المنتخب الوطني ويذكر ان المجموعة الحالية للمنتخب تضم 7 لاعبين فقط من بين 12 لاعبا شاركوا في البطولة الافريقية الاخيرة 2019 .ولئن كان منتخب مدغشقر المغمور متواضع الامكانيات ولم يكن ندا عنيدا للمنتخب الوطني فان النتيجة الحاصلة من شانها ان تعزز معنويات اللاعبين في الابقاء على نفس العطاء خلال الدورة خاصة وان الفريق لم تتح له الفرصة لخوض عدة لقاءات ودية اختبارية تحضيرية.واعتمد المنتخب اليوم على مزيج من اللاعبين من ذوي الخبرة الى جانب مجموعة من الشبان .ونجح المدرب الالماني للمنتخب التونسي ديرك باورمان في اول اختبار رسمي له مع المنتخب الوطني في ان يقود المنتخب التونسي الى فوز معنوي افتتاحي وايجاد تشكيل متجانس جعل المنتخب الوطني في طريق مفتوح امام مدغشقر من اجل اول انتصار في الدورة ويواصل المنتخب الوطني مقابلاته في دورة كيغالي حسب البرنامج التالي السبت 28 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : الكونغو الديمقراطية - تونس الاحد 29 نوفمبر 2020 (س13 بتوقيت تونس) : تونس - إفريقيا الوسطى .