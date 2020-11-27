الهايكا توجه لفت نظر إلى قناة "أم تونيزيا"

وات -

افادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) اليوم الجمعة انها وجهت امس لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "أم تونيزيا"، وذلك للخروقات التي تم رصدها في علاقة بالإشهار.وبيّنت الهايكا في بلاغ لها انّ توقيت بث برنامج "التسوق عبر الشاشة" قد تجاوز الفترة المخصصة لبثه، علاوة على بث مقتطفات قصيرة منه في شكل ومضات إشهارية دون الالتزام بشروط بثها مشيرة إلى أنّ ذلك يعتبر مخالفا لأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.وأكّدت أنه تمّ إعلام القناة بأنه سيتم مستقبلا احتساب المقتطفات القصيرة لبرامج التسوق عبر الشاشة ضمن الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الاشهارية والمحدد بعشر دقائق في الستين دقيقة، كما دعتها إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالاتصال التجاري.