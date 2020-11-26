لسعد جردة الشابي: " نحن على اتم الاستعداد لمواجهة الفريق الاثيوبي"

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أكد لسعد جردة الشابي مدرب الاتحاد المنستيري لكرة القدم أن فريقه على اتم الاستعداد لمواجهة نادي فاسيل كيناما الاثيوبي غدا الجمعة بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات ضمن الدور التمهيدي الأوّل لكأس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم وأنّه سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية وذلك خلال تصريح صحفي له على هامش آخر حصة تدريبية للفريق بالمركب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير انتظمت صباح الخميس.وأضاف لسعد جردة الشابي "لا أؤمن بالمفاجآت بل أؤمن بالتحضير والعمل" مبينا انه سيعتمد على نفس التشكيلة تقريبا التي تالقت في الموسم المنقضي باستثناء تحويرات طفيفة بعد رحيل بعض اللاعبين على غرار اوكبوتو وموزاس".وقال إنّ الفريق الأثيوبي "فريق محترم جدّا" وأن الجميع واعون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.واشار الى إنّ كلّ اللاعبين بصدد العمل في كنف التركيز والانضباط مبيّنا أنّ جميع العناصر التي التحقت مؤخرا بالفريق تتمتع بمستوى طيّب وهو الذي تولى اختيارها بنفسه.وثمن في هذا الصدد ما أصبح يحظى به اليوم المدرب في الاتحاد المنستير من حرية في اختيار اللاعبين معربا عن سعادة الفريق باللعب على ملعب مصطفى بن جنات وعزمه على اسعاد انصاره وتشريف كرة القدم التونسية في هذه المسابقة القارية.وعبر لسعد جردة الشابي خلال ندوة صحفية عن بعد عبر تطبيق "زوم" اليوم عن الامل في المرور إلى الدور الثاني مشددا على ضرورة احترام الفريق المنافس الذي يتميز بالسرعة في اللعب.وافاد أنّه أوصى اللاعبين بعدم ارتكاب الأخطاء واحكام التعامل مع مجريات المقابلة مبينا انه سيعمل بعد اختتام التمارين على مواصلة التحضير الذهني للاعبين من اجل مزيد تحفيزهم على النجاح والتالق.ومن جهته اعتبر زياد المشموم قائد الفريق أنّ مقابلة الغد هي تحدّ جديد بالنسبة إلى نادي عاصمة الرباط وأنّ كافة اللاعبين واعون بثقل المسؤولية التي اصبحت ملقاة على عاتقهم بعد المردود المتميز المقدم خلال الموسم المنقضي مؤكدا على انهم عاقدون العزم على بذل قصارى الجهد من اجل مواصلة المسيرة بثبات.واشار إلى أنّه تكونت لدى المجموعة فكرة صغيرة عن الفريق الاثيوبي بعد مشاهدة بعض المقابلات التي لعبها سابقا وتعرفوا من خلالها على نقاط ضعفه وقوته معترفا في ذات الوقت أنّ واقع اللعب فوق الميدان عادة ما يكون مختلفا.وذكر اللاعب الياس الجلاصي من ناحيته أنّ الجميع تحدوهم رغبة كبيرة في حسم مصير الترشح الى الدور الموالي منذ مباراة الذهاب والتاكيد على قدرة الفريق على بلوغ ادوار متقدمة في هذه المسابقة القارية.وفي الجانب المقابل أفاد سيوم كيبيدي مدرب كيناما بان لاعبيه مستعدون لمقابلة الغد وأنّهم سيبذلون "قصارى جهدهم للفوز أو على الأقل تحقيق نتيجة جيّدة تسهل من مهمتهم في مقابلة الاياب التي ستدور بأديس أبابا" مؤكدا سعيه الى الذهاب ابعد ما يمكن في كاس الكنفديرالية بعد تجربة اولى خاطفة السنة الماضية.واعرب كيبيدي عن ارتياحه للأجواء الطيبة وحسن الاستقبال والمعاملة الجيدة التي حظي بها فريقه في المنستير سواء على مستوى الاقامة او التدريبات.