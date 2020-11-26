زغوان: تراجع حجم الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي بنسبة 83 بالمائة خلال ال10 أشهر الأخيرة لسنة 2020

وات -

صادقت وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية خلال العشرة أشهر الأخيرة لسنة 2020 على 79 مشروعا فلاحيا بولاية زغوان بقيمة 7.7 مليون دينار من جملة 166 نية استثمار قدرت بحوالي 64.7 مليون دينار، مقابل 93 مشروعا بقيمة 45 مليون دينار من جملة 174 نية استثمار بقيمة 71 فاصل 8 مليون دينار تمت المصادقة عليها لنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للوكالة بزغوان سمير مرزوق في تصريح ل(وات) وأوضح مرزوق ان حجم الإستثمارات الفلاحية للسنة الجارية تراجع بحوالي 83 بالمائة بالقياس مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى ذلك وفق تقديره إلى غياب الإستثمارات في قطاع الأراضي الدولية التي حققت لوحدها سنة 2019 جملة استثمارات بلغت 37 مليون دينار.وشدد على ضرورة الإسراع بتوظيف الاراضي الدولية التي تم استرجاعها في الأشهر الأخيرة والمقدرة بحوالي 6 آلاف هكتار وضعت مؤقتا تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفها، وذلك من أجل دفع نسق الاستثمار في القطاع الفلاحي وشدد على أن كافة الإستثمارات المصادق عليها ستخصص لتطوير مساحات الزياتين والزراعات الكبرى وتعصير الميكنة الفلاحية بالجهة.