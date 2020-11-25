حزب الوطد يعلن عن مساندته التامة للحركات الاجتماعية ويدعو إلى الانخراط فيها ودعمها

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عبّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، الاربعاء، عن مساندته التامة لكل الحركات الاجتماعية في البلاد، ودعا "كل مناضليه وأنصاره والقوى المناضلة إلى الانخراط فيها ودعمها".ولاحظ الوطد (غير ممثل في البرلمان) في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أن رقعة الاحتجاجات والاعتصامات في كل المناطق والجهات في صفوف فئات واسعة من الشبـاب المهمش والمعطل عن العمل بدأت في الاتساع للمطالبة بالحق في الثروة والعمل وتغيير نمط التنمية، الذي وصفه بـ"المتخلف" .وأشاد الحزب بنضالات الشباب المحتج وأخذه المبادرة لحل مشاكل البلاد بأشكال غير تقليدية ضد "التصورات والسياسات الرجعية"، ودعا، في هذا الصدد، المحتجين لتعزيز التضامن فيما بينهـم والنأي بالاحتجاجات عن كل مظاهر التفرقة الجهوية والقبلية.كما دعا المحتجين إلى التنسيق الوطني فيما بينهم "تأسيسا لحركة قادرة على هزم سياسات النهــب والتفقير وكل صانعيها ومنفذيها في الداخل والخارج وتحقيق العدالة الاجتماعية"، وفق نص البيان.وشهدت عديد الجهات، لا سيما ولايات القصرين وصفاقس وقابس وقفصة وباجة احتجاجات واعتصامات أمام بعض المنشآت الاقتصادية للمطالبة بالتنمية والتشغيل.وفي سياق متصل، أعلن "الوطد" رفضه لقانون المالية لسنة 2021، والذي قال إنه "يمعن في تفقير غالبية الشعب مقابل ثراء فاحش للطغمة المالية والعائلية المحكمة على اقتصاد البلاد".من جهة أخرى، عبر الحزب عن "استغرابه" من "صمت الحكومة والنيابة العمومية المريب إزاء تصريحات الوزراء وتقرير محكمة المحاسبات، في ما يتعلق بشبهات خطيرة في تورط الدولة وأجهزتها في الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد"، حسب البيان.