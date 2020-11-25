النقابة الوطنية للصحفيين تنشر نص برقية الإضراب العام في القطاع

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نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم الاربعاء، نص برقية الإضراب العام الحضوري المزمع تنفيذه في القطاع يوم 10 ديسمبر المقبل.ووجهت النقابة البرقية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية، والمدير العام لتفقدية الشغل، والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، والرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعة التونسية، والرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وذكرت النقابة في نص برقية الإضراب، وهو قرار اتخذه مكتبها التنفيذي يوم 19 نوفمبر الجاري، بجملة من المطالب، يتمثل أولها في النشر الفوري للاتفاقية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تنفيذا لقرار صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020.وتطالب النقابة أيضا، وفق نص البرقية، بتسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وانتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وتفعيل إجراءات دعم الصحفيين المتضررين من جائحة كورونا.من جهة أخرى، تطالب نقابة الصحفيين بإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرف في الإشهار العمومي، والإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة، والشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي، وتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.وكان الصحفيون قد شرعوا منذ أول أمس الاثنين في حمل الشارة الحمراء، على أن ينظموا غدا الخميس "يوم غضب"، تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا، يليها تجمع بمقر النقابة.