وزارة المرأة :تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا بمراكز رعاية كبار السن خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس

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كشفت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا المستجد بمراكز رعاية كبار السن خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس في البلاد.وأفادت الوزارة، في معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، ان مراكز ايواء كبار السن العمومية سجلت حالة وفاة وحيدة بكوفيد 19 مقابل 4 حالات بمراكز رعاية المسنين بالقطاع الخاص.وأكدت المعطيات عن عدم تسجيل أية اصابة بمرض كورونا بمراكز رعاية المسنين خلال الموجة الأولى التي شهدتها تونس (من 2مارس الى غاية 27 جوان 2020) في حين تم تسجيل 5 حالات وفيات بالمرض بهذه المراكز خلال الموجة الثانية من الجائحة.وذكرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني، بأن الوزارة قامت بتحويل جملة من الاعتمادات المخصصة للاستثمارات لتمويل أنشطة لمكافحة مخاطر كورونا على الفئات الهشة لدى النساء وكبار السن أثناء فترة تفشي كورونا.