المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف: اختيار خمسة اعمال ابداعية ضمن مسابقة بصمات من اجل مؤلف جديد

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اعلنت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن نتائج مسابقة برنامج " بصمات من أجل مؤلف جديد، إصداري الأوّل"، الموجهة للكتاب الذين لم يسبق لهم طبع او نشر مؤلفات لترشيح مؤلفاتهم في مجالات الشعر والرواية والقصة القصيرة، باختيار خمسة اعمال ابداعية فى الرواية والشعر والقصة ستتكفل المؤسسة بإصدار وطبعها في بادرة تهدف من خلالها الى إدماج كل سنة مجموعة من المؤلفين الجدد في الساحة الثقافية في مختلف مجالات الابداع ذات الصلة بنشاط المؤسسة من موسيقى وأدب و مسرح و فنون تشكيلية، ... وأنهت اللجنة المختصة التي تم إحداثها للغرض أعمالها، حيث تولت النظر في الأعمال المترشحة التي وردت على المؤسسة و المستوفاة الشروط، و بعد قراءتها لكافة المؤلفات و تقييمها إستقرّ رأيها بإجماع أعضائها على قبول وترشيح المؤلفات التالية : "ستون" رواية لعبد العزيز غزال "عرائش الماء" مجموعة شعرية لمنصور تيس "ذئب منفرد" قصة قصيرة لعلي العمري "جهنم الجدارين ومتاهات أخرى" قصة قصيرة لرحيم بن عامر "الشيطان يطرب للزغاريد" قصة قصيرة لنجيب الرياحي وترمي هذه البادرة التى اطلقتها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى مزيد تحفيز الجركية الابداعية فى تونس فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الحياة الثقافية جراء جائحة كورونا.