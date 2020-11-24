منظمة البوصلة تدعو رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان إلى ضمان البث المباشر لجميع الاجتماعات

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دعت منظمة البوصلة، رئاسة مجلس النواب الشعب وكافة رؤساء اللجان إلى العمل على ضمان البث المباشر والتسجيل لجميع الاجتماعات ونشرها على قناة "اليوتيوب" الرسمية للمجلس ضمانا لحق النفاذ الى المعلومة لجميع المواطنين والمواطنات.ونددت البوصلة في بيان لها مساء امس الاثنين، "بتهاون" المجلس في التعامل مع الظرف الصحي وعدم تفاعله الجدّي مع مراسلة كانت وجهتها للبرلمان في 11 نوفمبر الحالي قصد طلب الحرص على وجود بثّ مباشر لأشغال اللجان.وأرجعت المنظمة هذا الطلب، الى الوضع الصحي الراهن والحرص على احترام البرتوكول الصحي واحترام التباعد الاجتماعي خاصة في القاعات المغلقة التي تنعقد بها اللجان.وأكدت البوصلة أن المجلس لم يتفاعل مع هذا الطلب ولم تصلها أية إجابة من طرفه، مشيرة إلى انعقاد 18 لجنة دون بثّ مباشر منذ تاريخ المراسلة، وهو ما من شأنه أن يحول دون امكانية النفاذ الى أشغال مجلس نواب الشعب ومتابعتها وتقييم أدائه تبعا لذلك، خاصة مع الاكتظاظ الذي تشهده بعض اللجان والخطر الحقيقي الذي يمثله الحضور الفعلي بالمجلس.وذكرت منظمة البوصلة أنّ عددا من هذه الاجتماعات يتعّلق جدول أعمالها بمناقشة مهمات الوزارات (ميزانيات) في مشروع قانون المالية 2021، مؤكدة على ضرورة نشر وبث هذه الاجتماعات نظرا لأهمية النفاذ الى المعلومة وشفافيتها.