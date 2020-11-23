الاولمبي الباجي يواجه هذا الاسبوع وديا النادي البنزرتي والنادي الافريقي

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اعلن الاولمبي الباجي الصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن برمجة مباراتين وديتين امام النادي البنزرتي والنادي الافريقي يومي 26 و29 نوفمبر الجاري في المنزه.وكان الاولمبي الباجي خاض سلسلة من المقابلات الودية اذ فاز على شبيبة القيروان 2-1 ومستقبل وادي الليل 1-0 قبل ان يتعادل معه دون اهداف في الاختبار الودي الثاني.كما تغلب على مستقبل سليمان 1-0 ثم انهزم امامه بثلاثية نظيفة وخسر ايضا امام الترجي الرياضي 1-3 وامام مستقبل الرجيش في مناسبتين 1-3 و0-1 في حين تعادل مع اتحاد تطاوين 1-1.ويستهل الاولمبي الباجي مشواره في الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى 2020-2021 بملاقاة مضيفه الملعب التونسي.وتاجلت ضربة بداية منافسات البطولة في اكثر من مناسبة بسبب الوضع الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا ولم تحدد الجامعة التونسية لكرة القدم بعد الموعد الجديد علما وان وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني اعلنت عن تعليق الانشطة الرياضية والشبابية الى غاية 6 ديسمبر القادم.