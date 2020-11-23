الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 23 نوفمبر 2020

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منوبة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و15 حالة شفاء

سليانة: تسجيل 56 حالة وفاة و1045 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة

صفاقس-كوفيد19: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس وحالة وفاة وحيدة و132 حالة شفاء

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة و16 حالة شفاء

قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل 3 حالات وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال اليومين الاخيرين

زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وارتفاع مجموع الوفيات إلى 53 حالة

المنستير: تسجيل حالة وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالة وفاة و13 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد و15 حالة تعافي، دون تسجيل حالات وفاة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور ل(وات).وارتفع بذلك، عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة الى 870 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشيطة والبالغة الى غابة اليوم، 675 حالة، منها 668 حالة محل إيواء ذاتي، و07 حالات بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (222 حالة) طبربة (157 حالة)، والجديدة (81 حالة)، ووادي الليل (64 حالة)، ودوار هيشر (53 حالة)، والمرناقية (42 حالة)، وبرج العامري (34 حالة)، والبطان (22 حالة).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1681 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 137 حالة وفاة (تم جلب جثمان الة منها من فرنسا)، و870 حالة شفاء، فيما لاتزال 675 حالة نشيطة.بلغ العدد الجملي للاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بولاية سليانة منذ بداية الجائحة الى غاية صباح اليوم الاثنين، 1045 اصابة (من بينها 135 اصابة في صفوف مهني الصحة)، فيما بلغ عدد الوفيات 56 حالة وفاة، ترواحت اعمارهم بين 50 و91 سنة، وفق ماصرح به كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل(وات) وقال الصغير في نفس السياق، ان الاصابات تتوزع بين 477 بسليانة المدينة، و186 اصابة بمكثر، و74 اصابة بالكريب، و73 اصابة ببرقو، و60 اصابة بقعفور، و56 اصابة بالروحية، و44 اصابة بسيدي بورويس، و35 اصابة ببوعرادة، و26 اصابة بكسرى، و14 اصابة بالعروسة، وأضاف ان عدد الجملي للحالات المؤكدة شمل 604 اناث و441 ذكور، مشيرا الى ان عدد الاصابات بلغ خلال ال14 ايام الاخيرة 329 حالة وكشف كاهية مدير الصحة الاساسية، ان المصالح الجهوية للصحة اعدت 60 سريرا مجهزا بالاكسيجين في الخط الاول، فضلا عن 34 سريرا من بينهم 4 اسرة بقسم الانعاش بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي بسليانة في الخط الثاني وشدد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالبروتوكول الصحي خاصة مع قرب موسم النزلة الوافدة، لافتا الى انه تم في الاونة الاخيرة تسجيل نوع من التراخي خاصة في مايتعلق بارتداء الكمامة وذلك للحفاظ على مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبيبة في مقاومة الوباء.سجلت ولاية صفاقس، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين، 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 258 تحليلا مخبريا منجزا بتاريخ يوم أمس الأحد وحالة وفاة وحيدة و132 حالة شفاء.كما يرقد بقسم العناية المركزة بوحدة "كوفيد إنعاش" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 16 مريضا وبقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 79 مصابا وبالمصحات الخاصة 33 مصابا.وبحسب الإحصائيات التي تضمنها الكشف الأخير الخاص بالحالة الوبائية في الجهة، بلغ إجمالي الوفيات إلى اليوم 162 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المسجلة 6020 إصابة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4863 حالة.كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد التحاليل المخبرية المنجزة لتقصي الفيروس في الجهة بلغ الآن 26 ألفا و874 تحليلا.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 17 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة و16 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات في الجهة الى 1564 حالة(25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1113 حالة شفاء و65 حالة وفاة، بحسب المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الاحمدي.وأوضح الأحمدي، في تصريح لـ"وات"، أن حالات الاصابة المسجلة اليوم تتوزع على معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ8 اصابات، وبئر الحفي بـ3 اصابات، وسيدي بوزيد الشرقية بـحالتين، وايضا المكناسي بـحالتين واخيرا حالة وحيدة بكل من السبالة وجلمة.هذا وقد بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 7729 تحليلا بعد رفع17 عينة اليوم الاثنين.قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 64 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 53 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس وأن 24 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، واشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 10 إصابات بقابس المدينة، و05 إصابات بقابس الجنوبية، و03 إصابات بكل من قابس الغربية وغنوش وإصابة واحدة (01) بكل من الحامة ومارث ومطماطة الجديدة.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 2427 شخصا من بين 2963 شخصا ثبتت إصابتهم ، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 531 حالة من بينها 135 حالة بقابس الجنوبية و133 حالة بقابس المدينة و88 حالة بالحامة و56 حالة بغنوش.سجلت ولاية سوسة امس الاحد، 3 حالات وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 258 تحليلا تمّ إجراؤها يوم السبت الماضي، وفق ما ذكرته رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ل(وات) وبينت العذارى ان عدد الحالات المسجلة في الجهة ارتفع منذ تاريخ إعادة فتح الحدود إلى 7057 حالة، شفي منهم 3370 شخصا، بينما لازال 3486 شخصا حاملين للفيروس، كما ارتفع عدد المتوفين المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة الى 201 شخص ويرتفع عدد الإصابات بولاية سوسة بناء على الاحصائيات المتوفرة منذ بداية ظهور الوباء الى 7146 وعدد الوفيات الى 209 حالات وفاة وعدد المتعافين الى 3448 شخصا ولفتت العذاري الى انه تم تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات في هذا السلك إلى 431 اصابة، ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 109 مصابين ب"الكوفيد19" من بينهم 37 في حالة إنعاش.سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 146 حالة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح ل(وات) وأوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الاثنين، أنه تم يوم السبت تسجيل حالتي وفاة تتعلق الاولى برجل أصيل معتمدية نابل، يبلغ من العمر 79 سنة، وقد توفي بمصحة خاصة أين كان يقيم منذ ثلاثة أسابيع، في حين تعود الحالة الثانية لرجل في العقد الستين من عمره أصيل معتمدية بني خيار، وقد تم إيواؤه منذ عشرة أيام بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل أين توفي وأضاف أن معتمدية دار شعبان الفهري سجلت أمس الاحد حالتي وفاة تعود الاولى لامرأة تبلغ من العمر 84 سنة كانت تقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل منذ 10 نوفمبر الجاري وتتعلق حالة الوفاة الثانية بامرأة سبيعينية دخلت قسم الانعاش بمستشفى الطاهر المعموري بنابل منذ حوالي عشرين يوما وبين السليمي أن حالة الوفاة الاخيرة المسجلة تعود لرجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 79 سنة وقد توفي بقسم العزل الخاص بالمصابين بالفيروس بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل أين كان يقيم منذ أسبوع كما سجلت الجهة أمس الاحد، 98 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5783 حالة من بينها 1285 حالة لا تزال حاملة للفيروس، وتم في المقابل رفع العزل الصحي عن 112 حالة خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 4354 حالة.سجلت بولاية زغوان ليلة امس الأحد، حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لأمرأة (73 سنة) أصيلة مدينة زغوان تم إيواؤها بوحدة الكوفيد بزغوان يوم 13 من الشهر الجاري، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 53 حالة وفاة منها 7 حالات سجلت في أقل من أسبوع، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سهيل بالي (وات) .وبين بالي أن مصالح الصحة بالجهة، رصدت منذ 27 جوان (تاريخ فتح الحدود)، 1013 إصابة بالفيروس، منها 76 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية، وأضاف أن الوضع الوبائي بالجهة "لازال يثير قلق الهياكل المتدخلة"، في ظل الارتفاع اللافت لعدد الإصابات والوفيات في المدة الأخيرة، مشيرا الى أن 29 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان منهم 10 حالات "في وضع صحي دقيق".سجلت ولاية المنستير أمس الاحد، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 128 حالة وفاة، و54 إصابة جديدة، ليتطور عدد الإصابات إلى 5199 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الاحد وبين المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ل(وات) ان الإصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 13 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالوردانين، و7 إصابات بالمكنين، و6 إصابات ببنبلبة، و6 إصابات بقصر هلال، و5 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بالبقالطة، وإصابة (01) بالساحلين، وإصابة (01) بزرمدين، وإصابة (01) بقصيبة المديوني، وإصابة (01) غير محدد مكانها.وتماثل للشفاء من الفيروس، منذ 15 مارس إلى غاية يوم امس، مجموع 3745 حالة من بينها 56 حالة جديدة في حين مازالت 1326 حالة حاملة للفيروس، كما يواصل 3113 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي، و87 شخصا آخر مدّة الحجر الصحي الاجباري، في حين استكمل 28 ألفا و48 شخصا مدّة الحجر الصحي الذاتي ومدّة الحجر الصحي الاجباري.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"المستجد لرجل (77 سنة)، لترتفع بذلك حالات الوفايات الناجمة عن الفيروس بالجهة، الى 54 حالة وفاة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتلقت الادارة الجهوية للصحة، امس الاحد، نتائج 61 عينة من المخابر الخاصة لاعتبار ان المخبر المرجعي بالمستشفى الصادق المقدم بجربة لا يشتغل يوم الاحد، وكشفت عن اصابة 13 شخصا من بينهم عوني صحة وعون امن، وقد توزعت الاصابات حسب المعتمديات بين 3 اصابات في كل من مدنين الجنوبية وبن قردان وحومة السوق، واصابتين (02)، في مدنين الجنوبية، واصابة (01) في كل من ميدون واجيم.كما سجلت الجهة 32 حالة شفاء جديدة توزعت بين 10 حالات شفاء بسيدي مخلوف، و8 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و4 حالات بمدنين الجنوبية، و3 حالات بكل من جرجيس واجيم، وحالتي (02) شفاء بحومة السوق وحالة (01) في كل من بني خداش وبن قردان وميدون.