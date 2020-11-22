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حادث اصطدام حافلتين: توضيح شركة نقل تونس..

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 13:56 قراءة: 0 د, 37 ث
أعلنت شركة نقل تونس، اليوم الأحد في بلاغ لها، ان حادث اصطدام حافلتين الذي جد صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وغانا بالعاصمة أسفر عن إصابة 42 راكبا من بينهم 36 على متن حافلة نقل تونس التي كانت تقل اعوانا تابعين للخطوط التونسية للخدمات الارضية و 6 آخرين على متن حافلة للنقل السياحي كانت سرعتها كبيرة، حسب ما جاء في نص البلاغ.

واوضحت الشركة أن من بين المصابين الذين نقلوا على جناح السرعة إلى عدد من مستشفيات العاصمة، سائقا الحافلتين، اللذان تعرضا لإصابات بليغة استوجبت وضعهما تحت العناية المركزة، فيما غادر بعض المصابين المستشفيات بعد تلقي الإسعافات الضرورية.


و تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك أذن بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث و ملابساته.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 215498

BenMoussa  ()  |Dimanche 22 Novembre 2020 à 15h 54m |           
@ Observ
واحد منهم حرق الضوء ... لا، كلام غير صحيح واتهام باطل
يوم أحد حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا الاضواء لا تشتغل عادة اخضر واحمر بالتناوب ولكن اصفر وماض هذا ان لم تكن معطلة لسبب ما
ويبقى تحديد من من السائقين لم يحترم الاولوية : علامة قف ان وجدت والا الاولوية عن اليمين

Observ  ()  |Dimanche 22 Novembre 2020 à 15h 08m |           
واحد منهم حرق الضوء.
قولوها وموتوا على دينكم والا خايفين من النقابات

Nahed_ammar  (France)  |Dimanche 22 Novembre 2020 à 14h 22m |           
"اذن بفتح تحقيق " نفس اللغة الركيكة منذ التحول المبارك ما حبتش تتنحى

Karimyousef  (France)  |Dimanche 22 Novembre 2020 à 14h 07m |           
بلاد ااعجائب و الغرائب



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