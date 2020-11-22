حادث اصطدام حافلتين: توضيح شركة نقل تونس..

أعلنت شركة نقل تونس، اليوم الأحد في بلاغ لها، ان حادث اصطدام حافلتين الذي جد صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وغانا بالعاصمة أسفر عن إصابة 42 راكبا من بينهم 36 على متن حافلة نقل تونس التي كانت تقل اعوانا تابعين للخطوط التونسية للخدمات الارضية و 6 آخرين على متن حافلة للنقل السياحي كانت سرعتها كبيرة، حسب ما جاء في نص البلاغ.واوضحت الشركة أن من بين المصابين الذين نقلوا على جناح السرعة إلى عدد من مستشفيات العاصمة، سائقا الحافلتين، اللذان تعرضا لإصابات بليغة استوجبت وضعهما تحت العناية المركزة، فيما غادر بعض المصابين المستشفيات بعد تلقي الإسعافات الضرورية.و تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك أذن بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث و ملابساته.