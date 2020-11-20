افادت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنّه تقرّر تعيين شمس الدين التومي رئيسا مديرا عاما للشركة الجهويّة للنقل بباجة.
تعيين رئيسا مديرا عاما جديدا للشركة الجهويّة لنقل بباجة
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