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تعيين رئيسا مديرا عاما جديدا للشركة الجهويّة لنقل بباجة

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 17:15 قراءة: 0 د, 6 ث
افادت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنّه تقرّر تعيين شمس الدين التومي رئيسا مديرا عاما للشركة الجهويّة للنقل بباجة.

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