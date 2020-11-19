زغوان: حجز بضاعة مهربة بقيمة 1 مليون دينار وإيقاف 121 عنصرا مفتش عنهم

وات - تمكنت الوحدات الامنية التابعة لاقليم الحرس الوطني بزغوان خلال ال 15 يوما الأخيرة، من حجز كميات مختلفة من بضاعات مهربة قدرت قيمتها المالية بحوالي 1 مليون دينار، وذلك على إثر حملات أمنية موجهة في إطار العمل اليومي لهذه الوحدات، وفق ما افاد به مصدر أمني (وات) كما تمكنت الوحدات الامنية خلال نفس الفترة من حجز 8 وسائل نقل مفتش عنها وإيقاف 121 عنصرا من المطلوبين لدى المصالح القضائية والأمنية في قضايا مختلفة، وفق ذات المصدر.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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