شبيبة القيروان تعزز الرصيد البشري لفريق اكابر كرة القدم

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تعاقدت الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية مع الظهير الأيسر السابق للنادي الرياضي الصفاقسي محمد عمر بوراوي (27 سنة ) لموسم واحد.ومن جهة اخرى امضى المهاجم إيهاب نوراني ( 19 سنة) عقد احتراف بخمس مواسم لفائدة الشبيبة الرياضية القيروانية ليصبح بموجبه على ذمة الفريق الى غاية موفى جوان 2025.كما امضى متوسط الميدان إسكندر النفاتي (18 سنة ) عقد إحتراف مدته 5 سنوات ليعزز صفوف فريق الاكابر وللتذكير كانت الهيئة تعاقدت مع لمدافع المحوري محمد حسام سليمان (32 سنة) لموسم واحد قادما من نادي الكوكب السعودي.