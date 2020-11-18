شبيبة القيروان تعزز الرصيد البشري لفريق اكابر كرة القدم

وات - تعاقدت الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية مع الظهير الأيسر السابق للنادي الرياضي الصفاقسي محمد عمر بوراوي (27 سنة ) لموسم واحد.
ومن جهة اخرى امضى المهاجم إيهاب نوراني ( 19 سنة) عقد احتراف بخمس مواسم لفائدة الشبيبة الرياضية القيروانية ليصبح بموجبه على ذمة الفريق الى غاية موفى جوان 2025.
كما امضى متوسط الميدان إسكندر النفاتي (18 سنة ) عقد إحتراف مدته 5 سنوات ليعزز صفوف فريق الاكابر وللتذكير كانت الهيئة تعاقدت مع لمدافع المحوري محمد حسام سليمان (32 سنة) لموسم واحد قادما من نادي الكوكب السعودي.
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ومن جهة اخرى امضى المهاجم إيهاب نوراني ( 19 سنة) عقد احتراف بخمس مواسم لفائدة الشبيبة الرياضية القيروانية ليصبح بموجبه على ذمة الفريق الى غاية موفى جوان 2025.
كما امضى متوسط الميدان إسكندر النفاتي (18 سنة ) عقد إحتراف مدته 5 سنوات ليعزز صفوف فريق الاكابر وللتذكير كانت الهيئة تعاقدت مع لمدافع المحوري محمد حسام سليمان (32 سنة) لموسم واحد قادما من نادي الكوكب السعودي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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