المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول يوم السبت المقبل الى رواندا للمشاركة في الدورة التاهيلية للافروباسكيت

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يتحول المنتخب الوطني لكرة القدم الى كيغالي العاصمة الرواندية يوم السبت 21 نوفمبر الجاري لخوض أولى مراحل المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لأفروباسكات رواندا 2021 .وتتواصل تحضيرات المنتخب بقيادة المدرب الألماني ديرك باورمان في التربص الذي انطلق منذ يوم 09 نوفمبر بالمنستير وتتدرب العناصر الوطنية بنسق حصتين يوميا.وقد أجرى الفريق مقابلتين تطبيقيتين ركز فيهما الإطار الفني خاصة على الجوانب االفنية والتكتيكية وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات التصفيات حسب البرنامج التالي:27 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : تونس - مدغشقر28 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : الكونغو الديمقراطية - تونس29 نوفمبر 2020 (س13 بتوقيت تونس) : تونس - إفريقيا الوسطى