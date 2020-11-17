المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول يوم السبت المقبل الى رواندا للمشاركة في الدورة التاهيلية للافروباسكيت

وات - يتحول المنتخب الوطني لكرة القدم الى كيغالي العاصمة الرواندية يوم السبت 21 نوفمبر الجاري لخوض أولى مراحل المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لأفروباسكات رواندا 2021 .
وتتواصل تحضيرات المنتخب بقيادة المدرب الألماني ديرك باورمان في التربص الذي انطلق منذ يوم 09 نوفمبر بالمنستير وتتدرب العناصر الوطنية بنسق حصتين يوميا.
وقد أجرى الفريق مقابلتين تطبيقيتين ركز فيهما الإطار الفني خاصة على الجوانب االفنية والتكتيكية وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات التصفيات حسب البرنامج التالي:
27 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : تونس - مدغشقر
28 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : الكونغو الديمقراطية - تونس
29 نوفمبر 2020 (س13 بتوقيت تونس) : تونس - إفريقيا الوسطى
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وتتواصل تحضيرات المنتخب بقيادة المدرب الألماني ديرك باورمان في التربص الذي انطلق منذ يوم 09 نوفمبر بالمنستير وتتدرب العناصر الوطنية بنسق حصتين يوميا.
وقد أجرى الفريق مقابلتين تطبيقيتين ركز فيهما الإطار الفني خاصة على الجوانب االفنية والتكتيكية وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات التصفيات حسب البرنامج التالي:
27 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : تونس - مدغشقر
28 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : الكونغو الديمقراطية - تونس
29 نوفمبر 2020 (س13 بتوقيت تونس) : تونس - إفريقيا الوسطى
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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