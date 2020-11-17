الخطوط التونسية تدعو مسافريها الى اسبانيا الى الالتزام بالقرارات الجديدة للتوقي من كوفيد -19

وات - دعت الخطوط التونسية المسافرين على متن طائراتها الى اسبانيا الى الالتزام بحزمة الاجراءات الجديدة التي اقرتها الحكومة الاسبانية من بينها تعمير استمارة صحية شخصية غير قابلة للتحويل.
واضافت الناقلة الوطنية الجوية، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، الثلاثاء، انه يمكن تحميل هذه الاستمارة من موقع الواب التالي: https://urlz.fr/efKv ويحصل المسافر حال ملئه للاستمارة وتوقيعها على رمز الاستجابة السريع (كيو آر)، المرتبط برحلته والذي يتعين عليه حفظه في هاتفه الجوال او طباعة نسخة، حتّى يستظهر به لدى سلطات الموانئ الجوية الاسبانية بما يتيح له العبور.
ولفتت الخطوط التونسية الى انه سيكون لزاما على المسافرين على متن رحلاتها الى اسبانيا القيام، بداية من 23 نوفمبر 2020، بتحليل كوفيد -19 المعروف تحت اسم " بي سي آر " قبل 72 ساعة من الوصول وان تكون النتيجة سلبية من اجل دخول الاراضى الاسبانية.
وتفرض السلطات الإسبانية، في اطار الاجراءات الجديدة، ارتداء الكمامات الواقية على كل مسافر يفوق عمره 6 سنوات في الفضاءات العامة و في الاماكن التي يرتادها العموم على غرار النزل وفضاءات التسوق والتي لا يمكن ان تحترم فيها مسافة متر ونصف المطلوبة بين شخصين.
ويعد ارتداء الكمامة الواقية اجباريا في السيارات اذا كان من هم على متنها غير قاطنين في نفس المسكن مع احترام كافة اشارات الحواجز.
علما وانه سيتم الاحتفاظ بسجل بيانات المسافرين من طرف شركات النقل الجوي لمدة اربعة سابيع
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واضافت الناقلة الوطنية الجوية، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، الثلاثاء، انه يمكن تحميل هذه الاستمارة من موقع الواب التالي: https://urlz.fr/efKv ويحصل المسافر حال ملئه للاستمارة وتوقيعها على رمز الاستجابة السريع (كيو آر)، المرتبط برحلته والذي يتعين عليه حفظه في هاتفه الجوال او طباعة نسخة، حتّى يستظهر به لدى سلطات الموانئ الجوية الاسبانية بما يتيح له العبور.
ولفتت الخطوط التونسية الى انه سيكون لزاما على المسافرين على متن رحلاتها الى اسبانيا القيام، بداية من 23 نوفمبر 2020، بتحليل كوفيد -19 المعروف تحت اسم " بي سي آر " قبل 72 ساعة من الوصول وان تكون النتيجة سلبية من اجل دخول الاراضى الاسبانية.
وتفرض السلطات الإسبانية، في اطار الاجراءات الجديدة، ارتداء الكمامات الواقية على كل مسافر يفوق عمره 6 سنوات في الفضاءات العامة و في الاماكن التي يرتادها العموم على غرار النزل وفضاءات التسوق والتي لا يمكن ان تحترم فيها مسافة متر ونصف المطلوبة بين شخصين.
ويعد ارتداء الكمامة الواقية اجباريا في السيارات اذا كان من هم على متنها غير قاطنين في نفس المسكن مع احترام كافة اشارات الحواجز.
علما وانه سيتم الاحتفاظ بسجل بيانات المسافرين من طرف شركات النقل الجوي لمدة اربعة سابيع
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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