الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

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باجة : وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 52 و74 سنة و47 اصابة جديدة بفيروس كورونا

القصرين :3 وفيات و80 إصابة جديدة جراء فيروس " كورونا" المستجد

توفي امس الاثنين 3 اشخاص من ولاية باجة تتراوح اعمارهم بين 52 و74 سنة متاثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد منهم رجل وامراة توفيا بالمستشفي الجهوى بباجة وامراة من مجاز الباب توفيت بمصحة خاصة بتونس واثبتت التحاليل الفيروسية المجراة يومي الاحد والاثنين اصابة 47 شخصا بفيروس كورونا منهم 22 حالة بمدينة باجة و8 بتستور و7 حالات بكل من مجاز الباب وعمدون وحالتين بتبرسق وحالة بقبلاط ليرتفع عدد الحالات الايجابية بباجة منذ بداة الجائحة الى 1747 حالة .ويواصل الاقامة بمستشفيات الحهة 25 شخصا اغلبهم بالمستشفي الجهوى بباجة فى حين وصلت حالات الشفاء الى 1173 شريفةتطوّر مجموع الوفيات في جهة القصرين جراء فيروس " كورونا" المستجد منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الثلاثاء ، إلى 82 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .كما تطور بدوره عدد إجمالي الإصابات إلى 1704 حالةإصابة بعد تسجيل 80 إصابة جديدة عقب صدور نتائج 229 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بالقصرين و بالمخبر الخاص بمدينة القصرين وفق اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة صادر عن الإدارة الجهوية للصحة .وتتوزّع الإصابات الجديدة المذكورة ، حسب معتمديات الجهة ، إلى 25 إصابة بالقصرين الشمالية والجنوبية و14 إصابة بسبيطلة و11 إصابة بسبيبة و8 إصابات بفوسانة و4 إصابات بفريانة و11 إصابة بتالة وإصابة واحدة بحيدرة ومثلها بحاسي الفريد و4 إصابات بماجل بلعباس مع إصابة واحدة بجدليان .وسجلت الجهةالصحية 960 حالة شفاء فيما لايزال 662 شخصا حاملا للفيروس وفق ذات المصدر.