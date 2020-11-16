قابس: هلاك طفلين على اثر اندلاع حريق بمسكن بالحامة

وات -

هلك اليوم طفلان على اثر اندلاع حريق بمنزل كائن بمنطقة الدبدابة من معتمدية الحامة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من المستشفى المحلي بالحامة مراسل " وات " .واوضح المسؤول ان هذين الطفلين كانا قد فارقا الحياة عند ايصالهما الى هذا المستشفى.وكان أعوان الحماية المدنية تحولوا لاخماد هذا الحريق وقاموا وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عاطف حويج لمراسل " وات " باجلاء هذين الطفلين وبنقلهما الى المستشفى المحلي بالحامة.