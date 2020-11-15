تمديد العمل بالتوقيت الاستثنائي في الادرارات العمومية الى غاية يوم 6 ديسمبر 2020

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اعلنت وزارة الوظيفة العمومية، الاحد، عن التمديد العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي وفقا للأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 وذلك إلى غاية 6 ديسمبر 2020.وُذكّرت الوزارة في بلاغ لها، بأنّ تطبيق تلك الأحكام الاستثنائية يقتضي ضرورة استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الإدارية.كما دعت المواطنين والمتعاملين مع الإدارة في إطار الحفاظ على الصحّة العامّة و توقيًا من عدوى "كوفيد 19"، إلى تكثيف استعمال "الخدمات على الخط" وطلب الاستفسارات والإجابة عنها عبر الوسائل الالكترونية.ويذكر ان العمل بنظام توقيت إداري استثنائي قد انطلق بداية من الثلاثاء 6 أكتوبر من خلال اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع اوقات العمل بالادارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية (من الاثنين الى الجمعة).الفترة الأولى: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (08:30) الى الواحدة والثلاثين دقيقة ظهرا (13:30)الفترة الثانية: من الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة ظهرا (12:30) الى الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)