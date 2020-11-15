منوبة: معهد القصاب يوفّر خدمات الاكسجين والانعاش والتقصّي الخاصة بفيروس "كورونا"

وات -

قال رئيس قسم الامراض السارية والجروح المتعفنة بمعهد محمد القصاب بمنوبة، نور الدين بوزقيّة، اليوم الأحد، بأن الخدمات الموجهة لمصابي فيروس "كورونا" بالجهة، انطلقت بهذا القسم، من خلال توفير08 أسرة انعاش، الى جانب توفير أسرة أكسجين.وبيّن، في تصريح لـ(وات)، بأن نشاط قسم الاكسجين، الذي انطلق نشاطه منذ 02 نوفمبر الجاري، تقدر بـ20 سريرا، مشيرا الى أنه تم تجهيز القسمين (الانعاش والاكسجين) بكافة المستلزمات والموارد البشرية الضرورية، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى واغلبهم من ولايات تونس الكبرى.وأوضح، أن قسم الاكسجين استقبل 08 حالات، توفيت احداها، وتعود لمسن يعاني من امراض مزمنة تجاوز عمره الـ80 عاما وذلك قبل تركيز قسم الانعاش، فيما تعافت 3 حالات أخرى، ونقل مصابين اخرين الى قسم الانعاش، فيما لا تزال حالتين فقط محل ايواء ومتابعة صحية.واستقبل قسم الانعاش، 05 حالات، توفي 02 منهم بعد تعكر حالتهما الصحية نظرا لتقدمهما في السن.ولاحظ، بوزقيّة، أنه وأمام تأثير نشاط قسمي الكوفيد على النشاط الجراحي بمعهد القصاب، يجري الاعداد بمبنى العيادات الخارجية الجديد، لتركيز مركز كوفيد خاص مع تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة من اسرة اكسجين وغيرها، بكلفة تقدر بـ01 مليون دينار وفرها المجلس الجهوي بولاية منوبة.وعلاوة على ناشط قسمي الكوفيد، تعزز مخبر التحاليل بمعهد القصاب بوحدة مرجعية لفيروس "كورونا"، دخلت حيز النشاط منذ شهر، باصدار نتائج 150 اختبار يوميا، وجهت خدماتها للدوائر الصحية بالجهة ولمختلف ولايات الشمال، وفق تأكيد رئيسة القسم، صوفية بسباس.وفي انتظار استكمال تركيز تجهيزات الاعلامية لتسهيل عملية ارسال النتائج وتدعيم الموارد البشرية بالوحدة وتسوية وضعية التقنيين المتطوعين العاملين حاليا، تسهر الوحدة على تأمين نتائج اختبارات الكوفيد-19، مساهمة في تقليص آجال الانتظار، خاصة في ظل تزايد الطلب على التحاليل، بما من شأنه تقريب خدمة الاختبارات لتقصي فيروس "كورونا"، و تجنيب المواطنين عناء التنقل إلى مخابر خارج الولاية.وأعربت رئيسة القسم، عن أملها في ان يتم تخصيص مقر جديد للمخبر، خاصة امام توفر التجهيزات الطبية اللازمة، مع مزيد تدعيم المواد البشرية، بما من شأنه ان ينوع من خدمات المخبر بالمعهد ويجعله أكثر جدوى ونجاعة، ويرفع من طاقة الوحدة في تقصي الكوفيد.يذكر أن المجلس الجهوي بالولاية، كان قد خصص اعتمادات قدرها 9ر1 مليون دينار من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية، وذلك كاعتمادات استثنائية ساهمت في تهيئة البنية التحتية بمخبر التحاليل الجرثومية بمعهد القصاب، وتوفير آلة لتحليل ذات تكنولوجيا متطورة في تقنيات البيولوجيا الجزئية بالجهة، بكلفة 450 الف دينار.وخصصت بقية الاعتمادات، وقدرها 1ر1 مليون دينار، لاقتناء 05 أسرة إنعاش، و15 سرير أكسجين مجهزة بكافة الآليات الضرورية.