وزير النقل: من المنتظر انطلاق اولى رحلات الخطوط التونسية نحو المطارات الليبية يوم 20 نوفمبر 2020

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قال وزير النقل، معز شقشوق، انه من المنتظر ان تنطلق اولى رحلات الخطوط التونسية نحو المطارات الليبية يوم 20 نوفمبر 2020 لتسجل عودة فعلية لرحلات نقل المسافرين بين البلدين، منذ سنة 2013.واضاف شقشوق في تصريح اعلامي، على هامش مرافقته، السبت، رئيس الحكومة بمناسبة اعادة فتح معبر راس جدير الحدودي، انه بعد فتح الاجواء بين البلدين (14 نوفمبر 2020)، برمجت الخطوط التونسية رحلتين في اليوم نحو المطارات الليبية، واحدة باتجاه بن غازي والاخرى الى طرابلس.علما وانه قد تم، بعد، اتخاذ كل الاجراءات والاستعدادات اللازمة لهذه العودة ولتغطية المطارات الليبية.يذكر ان وزير النقل ادى زيارة الى محطة النقل البري بمدنين والى الورشة المركزية للشركة الجهوية للنقل قبل ان يتعرف بمقر الشركة على المنظومات الاعلامية المعتمدة في متابعة مسارات الحافلات الى جانب متابعته عمل مركز الفحص الفني للعربات بمدنين ومدى نجاعة تنظيم المواعيد عبر الانترنات.وتعهد الوزير لدى معاينته قطعة الارض المهيئة لمسار مشروع خط السكة الحديدية الذي سيربط مدنين وقابس وقطعة الارض المخصصة لبناء محطة القطار بمدنين بالعمل على تجاوز الاشكاليات المطروحة والدفع من اجل انطلاق اشغال المشروع موفى السنة الحالية .