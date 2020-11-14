كاس جامعة كرة السلة ستحمل اسم الفقيد رؤوف منجور

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سيتم اطلاق اسم المرحوم رؤوف منجور على مسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 فريقا وذلك تكريما لروح فقيد كرة السلة التونسية حسب ما افاد به علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.ويذكر ان المرحوم عبد الرؤوف منجور تراس سابقا الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي كما شغل خطة عضو لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.