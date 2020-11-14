كاس جامعة كرة السلة ستحمل اسم الفقيد رؤوف منجور

وات - سيتم اطلاق اسم المرحوم رؤوف منجور على مسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 فريقا وذلك تكريما لروح فقيد كرة السلة التونسية حسب ما افاد به علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.
ويذكر ان المرحوم عبد الرؤوف منجور تراس سابقا الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي كما شغل خطة عضو لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.
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ويذكر ان المرحوم عبد الرؤوف منجور تراس سابقا الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي كما شغل خطة عضو لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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