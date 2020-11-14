القصرين: الاتحاد الجهوي للشغل يتسلم دفعة من معدات الحماية والوقاية من فيروس "كورونا " في إطار جمع تبرعات لفائدة المستشفى الجهوي

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تسلّم الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ، أمس الجمعة ، دفعة من معدات الحماية والوقاية من فيروس "كورونا " المستجد ، تمثلت في ملابس واقية ومواد تعقيم و كمامات ومواد طبية مختلفة من طرف احدى الشركات النفطية المنتصبة بالجهة ( شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية " سيرابت " ) .ويأتي ذلك في إطار حملة جمع التبرعات التي أطلقها مؤخرا الإتحاد الجهوي بهدف معاضدة المجهودات الطبية وشبه طبية في المستشفى الجهوي بالقصرين في مجال مكافحة وباء كوفيد 19 في ظل النقص الحاد المسجل في مستلزمات الوقاية في المرفق العمومي مقابل الإرتفاع المتواصل لعدد المصابين وفق كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل الصنكي أسودي .وذكر أسودي في تصريح لــــ(وات) أن حملة جمع التبرعات للمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية متواصلة وتم للغرض مراسلة عديد الشركات وارسال بيانات للفروع الجامعية لحث منخرطيهم على التبرّع والمساهم في هذه الحملة التضامنية ، داعيا بالمناسبة كافة المواطنين ورجال الأعمال بالجهة الى الانخراط فيها في سبيل دعم المصالح الصحية بالجهة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتوقي من مخاطر فيروس " كورونا" .وكان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، قد وجهوا في اواخر شهر أكتوبر المنقضي ، "نداء استغاثة" لرئيس الحكومة ووزير الصحة، للتدخل، وتوفير المعدات الضرورية للمؤسسات الصحية بالجهة بشكل عاجل، لحماية أرواح المواطنين وأعوان الصحة، و درءا لكارثة حقيقية باتت تهدد الجهة"، وفق ما ورد في نص "نداء الإستغاثة".وشدد أعضاء المكتب التنفيذي في نداء الإستغاثة المذكور على "ضرورة التعاطي مع الوضع الوبائي بجهة القصرين بشكل إستثنائي وجاد، باعتباره ينذر بكارثة حقيقية، في ظل تزايد عدد المصابين، وعجز المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية التام على إستقبال المرضى وايوائهم، مع ازدياد الوضع تعكّرا بسبب النقص الفادح في الإطار الطبي وشبه الطبي، ونقص معدّات الوقاية ونفادها.