ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 بالمؤسسات التربوية إلى 2282 إصابة إلى غاية يوم 12 نوفمبر الجاري

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ارتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي الى 2282 أي بنسبة 091ر0 بالمائة منذ 15 سبتمبر الماضي والى غاية 12 نوفمبر الجاري حسب آخر تحيين لحالات الاصابة بالفيروس بالمؤسسات التربوية نشرته وزارة التربية مساء الجمعة على صفحتها الرسمية وتوزعت الاصابات التي شملت 1092 مؤسسة تربوية بين 942 اصابة في صفوف التلاميذ و1075 اصابة بين المدرسين و211 اصابة بين اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين الى جانب تسجيل 54 حالة بين العملة وبلغت حالات الشفاء 1915 حالة أي بنسبة 9ر83 بالمائة من مجموع الاصابات المسجلة منذ تاريخ 15 سبتمبر الماضي والى غاية يوم 12 نوفمبر الجاري