الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 13 نوفمبر 2020

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صفاقس: 08 وفيات و140 إصابة جديدة و112 حالة شفاء بسبب فيروس "كورونا" في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة

سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة جديدة مقابل 25 حالة شفاء

قابس : 31 اصابة جديدة بكورونا

توزر: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 843 حالة مؤكذة من بداية الجائحة

القصرين : حصيلة الإصابات جراء فيروس " كورونا " تصل إلى 1440 حالة إصابة منذ بدء الجائحة

مدنين : تسجيل حالة وفاة و44 اصابة جديدة بفيروس كورونا

باجة : ثلاث وفايات و56 اصابة جديدة بكورونا فى يوم واحد

سجلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء "كورونا" بتاريخ اليوم الجمعة، 08 وفيات بسبب فيروس "كورونا" و140 إصابة جديدة (على مجموع 339 تحليلا) و112 حالة شفاء، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في صفحتها الرسمية.وارتفعت حالات الوفيات المسجلة بالجهة تبعا لذلك إلى 133 حالة وفاة، وناهز عدد الحالات الإيجابية المسجلة التي تم الكشف عنها، ال5000 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الوباء 3780 شخصا، وقد فاق عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 23000 تحليلا.ويقيم بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 8 مصابين و67 مصابا بقسم "كوفيد أوكسجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و41 مريضا بالمصحات الخاصة.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وحالتي وفاة، مقابل 25 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".ووباعتبار الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات في الجهة الى 1349 حالة إصابة (25 مستوردة والبقيّة محلية)، منها 891 حالة شفاء، و54 حالة وفاة.وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في عدد الاصابات بـ637 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ182 حالة، ثم السبالة بـ 122 حالة، ثم جلمة بـ 65 حالة، ثم الرقاب بـ62 حالة، ثم بئر الحفي بـ60 حالة، ثم بن عون بـ 53 حالة، ثم المكناسي بـ49 حالة، ثم اولاد حفوز بـ41 حالة، ثم السوق الجديد بـ39 حالة، ثم المزونة بـ29 حالة، ثم السعيدة ومنزل بوزيان بـ 8 حالات.أفاد منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قابس حسين جبران انه قد تم اجراء 147 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 31 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 13 اصابة بالحامة و06 اصابات بقابس الجنوبية و04 اصابات بقابس المدينة و03 اصابات بمارث واصابتين بقابس الغربية واصابة واحدة ( 01 ) بكل المطوية ووذرف وغنّوش.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 2633 إصابة، مشيرا الى أن 2116 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 517 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 134 حالة بقابس الجنوبية 121 حالة بقابس المدينة و85 حالة بالحامة و53 حالة بالحامة.ارتفع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ولاية توزر من بداية الجائحة والى غاية الآن الى 843 إصابة مؤكدة من بينهم 830 إصابة سجلت في الموجة الثانية أي منذ فتح الحدود وفق ما ذكره اليوم نبيه ثابت المدير الجهوي للصحة.وكانت الإدارة الجهوية للصحة تلقت أمس مساء نتائج العينات المرفوعة يوم 10 من هذا الشهر حيث بينت أنه من جملة 78 تحليلا مخبريا أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس تم تسجيل 36 إصابة جديدة توزعت حسب المعتمديات الى 14 بتوزر و11 بنفطة و9 بدقاش واصابة واحدة لكل من حزوة وتمغزة.كما تلقت الإدارة نتائج العينات المرفوعة يوم 9 نوفمبر والتي كشفت تسجيل 22 إصابة من جملة 38 تحليل مخبري توزعت الى 10 بتوزر المدينة و8 بنفطة واصابتين بدقاش واصابة واحدة في كل من حامة الجريد وتمغزة.يشار الى أن عدد التحاليل المنجزة منذ بداية شهر سبتمبر والى الآن ناهزت 2700 تحليل مع تسجيل 17 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس جميعها منذ شهر سبتمبر والى الآن.بلغت حصيلة الإصابات جراء فيروس " كورونا" المستجد بولاية القصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الجمعة ، 1440 حالة إصابة بعد تسجيل 62 إصابة جديدة عقب صدور نتائج تحاليل 101 عينة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين كشفت عن 51 إصابة جديدة وبعد صدور نتائج تحاليل 16 عينة من المخبر الخاص بالجهة والتي بينت وجود 9 إصابات جديدة مع 7 تحاليل سريعة كشفت عن 3 إصابات جديدة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .وبيّن الشعباني صباح اليوم الجمعة في تصريح لــــ(وات) أن الجهة الصحية بالقصرين لم تسجل خلال اليومين الفارطين حالات وفاة جديدة وأن العدد الجملي للوفيات بالجهة يبلغ حاليا 74 حالة وفاة .سجّلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل مقيم منذ فترة بالمستشفى الجهوي بجرجيس ويشكو عدة امراض لترتفع حالات الوفايات منذ ظهور الجائحة الى 41 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.كما سجلت الجهة في نتائج 184 عينة صدرت ليلة امس 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها اطار تربوي و3 تلاميذ واطار بنكي لترتفع بذلك جملة الاصابات منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي الى 1067 اصابة.وتتوزع هذه الاصابات التي تعتبر الاكبر عددا بين 14 اصابة بجربة حومة السوق و10 اصابات بمعتمدية سيدي مخلوف في حصيلة مرتفعة ناتجة عن حالات مجمعة في حفل زفاف في العطلة المدرسية الاخيرة و5 اصابات في كل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية و4 اصابات بجربة اجيم و3 بجرجيس واصابتين اثنين ببني خداش واصابة ببن قردان التي يشهد بها الوضع الوبائي استقرارا طيلة هذا الاسبوع.ووردت من بين هذه النتائج 20 حالة شفاء ليرتفع اجمالي حالات الشفاء بولاية مدنين الى 967 حالة تتوزع الحالات الاخيرة منها بين 7 حالات شفاء بحومة السوق و3 بكل من معتمدية جرجيس ومدنين الجنوبية وحالتي شفاء بميدون ومدنين الشمالية وحالة شفاء واحدة في كل من معتمديات سيدي مخلوف وبن قردان واجيم.توفي أمس الخميس ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم بين 67 و84 سنة من جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد منهم رجل وامراة توفيا بقسم الكوفيد بالمستشفي الجهوى بباجة ورجل توفي بمستشفي مجاز الباب.وسجلت فى نفس اليوم 56 إصابة بكورونا منها 31 اصابة بمدينة باجة المصنفة منطقة موبوءة و التى بقيت تسجل اعلي عدد للاصابات منذ اكثر من اسبوعين وتوزعت بقية الاصابات على معتمديات تستور (12) اصابة ونفزة(4) وقبلاط(3) وتبرسق (3) ومجاز الباب (2) وعمدون(1) فى حين ما زالت نتائج 73 تحليلا فيروسيا فى الانتظار .وقد ارتفعت عدد الحالات الايجابية المسجّلة بباجة منذ بداية جائحة كورونا الى 1662 حالة تماثل 1138 شخصا منهم للشفاء وهو ما يعادل نسبة 68 فاصل 47 بالمائة حسب احصايات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة .