اتفاق على اعتماد بروتوكول صحي مشترك خلال التنقل بين تونس وليبيا بداية من السبت القادم

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه تم الاتفاق اليوم الاربعاء، مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من جائحة كوفيد - 19 خلال تنقلهم بين البلدين.كما أفادت الوزارة، في بلاغ لها مساء الاربعاء، بأنه تم الاتفاق أيضا على أن ينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداء من يوم السبت 14 نوفمبر 2020.ويتضمّن البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن.وأكدت الخارجية أن الاتصالات لازالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.ويأتي هذا الاتفاق، وفق البلاغ، إثر جلسة عمل انعقدت بتونس يوم 21 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الشؤون الخارجية، مع وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، "وتجسيما لإرادة قيادتي البلدين في مزيد توطيد وشائج الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين التونسي والليبي وتعزيز مجالات التعاون الثنائي".