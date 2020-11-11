كرة اليد: قرارات لجنة التاديب بخصوص احداث نهائي كاس تونس

وات -

قررت لجنة التاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد مساء امس الاثنين اثر اجتماعها الدوري إيقاف رئيس فرع الترجي الرياضي التونسي قيس عطية 5 مقابلات مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وذلك على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي ونادي ساقية الزيت.كما قررت اللجنة إيقاف مدرب الترجي الرياضي نجيب بن ثاير ولاعب نادي ساقية الزيت هشام دربال 3 مباريات مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ بالإضافة إلى تسليط خطية مالية على الترجي بقيمة 10 آلاف دينار وخطية أخرى بقيمة ألفي دينار على الكاتب العام للترجي فاروق كتو.