   Om Kalthoum - أنت الحب  

كرة اليد: قرارات لجنة التاديب بخصوص احداث نهائي كاس تونس

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 09:59 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - قررت لجنة التاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد مساء امس الاثنين اثر اجتماعها الدوري إيقاف رئيس فرع الترجي الرياضي التونسي قيس عطية 5 مقابلات مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وذلك على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي ونادي ساقية الزيت.

كما قررت اللجنة إيقاف مدرب الترجي الرياضي نجيب بن ثاير ولاعب نادي ساقية الزيت هشام دربال 3 مباريات مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ بالإضافة إلى تسليط خطية مالية على الترجي بقيمة 10 آلاف دينار وخطية أخرى بقيمة ألفي دينار على الكاتب العام للترجي فاروق كتو.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214819



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 25 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:54 05:25
18°
 22° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1724°-1625°-1725°-1723°-17
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة