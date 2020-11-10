المسافرون الى فرنسا مطالبون بشهادة سفر دولية استثنائية واعلان شرف عن غياب اعراض مرض كوفيد19

يجب على المسافرين المتجهين إلى فرنسا إحضار ، اعتبارًا من 11 نوفمبر 2020 ، شهادة سفر دولية استثنائية إلى فرنسا واعلان شرف يشهد عن غياب أعراض مرض كوفيد19 وفق ما أكدته الخطوط الجوية التونسية اليوم الثلاثاء في بلاغ لها ويجب تقديم شهادة السفر الدولي الاستثنائي الى فرنسا عند تسجيل الوصول في يوم المغادرة ، وإلى السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود في فرنسا.
كما يجب طباعتها وتوقيعها وتقديمها في صورة ورقية قبل الصعود إلى الطائرة.
الوثيقتان المطلوبتان بسبب القيود المفروضة على السفر في فرنسا بسبب تطور الوضع الصحي ، يمكن تنزيلهما عبر هذا الرابط: https://urlz.fr/ebM3
كما أبلغت الخطوط التونسية أنه لا يتم قبول الركاب الذين يحملون فيزا للسياحة (النوع ج).
يجب أن يحمل الطلاب VLS أو VCS (باستثناء VCS Concours).
سيتم دعوة الركاب من تونس الذين ليس لديهم اختبار أو فحص بيولوجي سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 72 ساعة قبل الرحلة ، بشكل منهجي لإجراء مثل هذا الاختبار أو الفحص في مطار الوصول.
ارتداء القناع على متن الطائرة إلزامي لأي شخص يزيد عمره عن 11 سنة .
كما يجب طباعتها وتوقيعها وتقديمها في صورة ورقية قبل الصعود إلى الطائرة.
الوثيقتان المطلوبتان بسبب القيود المفروضة على السفر في فرنسا بسبب تطور الوضع الصحي ، يمكن تنزيلهما عبر هذا الرابط: https://urlz.fr/ebM3
كما أبلغت الخطوط التونسية أنه لا يتم قبول الركاب الذين يحملون فيزا للسياحة (النوع ج).
يجب أن يحمل الطلاب VLS أو VCS (باستثناء VCS Concours).
سيتم دعوة الركاب من تونس الذين ليس لديهم اختبار أو فحص بيولوجي سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 72 ساعة قبل الرحلة ، بشكل منهجي لإجراء مثل هذا الاختبار أو الفحص في مطار الوصول.
ارتداء القناع على متن الطائرة إلزامي لأي شخص يزيد عمره عن 11 سنة .
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