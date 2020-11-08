تاجيل اضراب النقل الى يومي 23 و24 ديسمبر 2020

وات -

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الاحد، عن تاجيل اضراب النقل المزمع تنفيذه يومي 9 و10 نوفمبر الجاري الى 23 و24 ديسمبر 2020 بعد الاتفاق على اغلب مطالب قطاع النقل في نقل تونس وياتي هذا القرار، عقب جلسة تفاوضية انعقدت، اليوم بمقر وزارة النقل، بخصوص هذا الإضراب بمشاركة وفد اتحاد الشغل تراسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والقطاع العام، صلاح الدين السالمي، وبحضور الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فاروق العياري و الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وممثلي الفرع الجامعي للنقل .وكان السالمي، قد بين في تصريح لـ(وات)، انه تم اقرار الاضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يومي 9 و10 نوفمبر الجاري على خلفية فشل الجلسة التي تم عقدها يوم الجمعة الماضي نتيجة" استخفاف" سلطة الاشراف وبالتحديد وزير النقل الذي لم يشارك في هذه الجلسة بتعلة وجود التزامات وأوضح السالمي، أن الاتحاد لم يجد في اجتماع الجمعة 6 نوفمبر الجاري أي اتفاق مع الادارة العامة لشركة نقل تونس على ابرز النقاط التي تم طرحها في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الإتحاد الجهوي للشغل بتونس والمتعلقة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية و الوضع "الكارثي" لوسائل النقل في تونس ولفت الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي، من جهته، الى أن اقرار هذا الاضراب جاء نتيجة عدم ايفاء وزارة النقل والادارة العامة لشركة نقل تونس بتعهداتها السابقة التي وقع الاتفاق بخصوصها سنتي 2019/2018 مشددا على ان مطالب الجامعة واضحة وتتعلق أساسا بتحسين وضعية المؤسسة الفاقدة لأبسط احتياجات الاعوان على غرار عدم تطبيق البروتوكول الصحي خصوصا وانه تم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الاعوان و6 أعوان على مستوى قطاع النقل ككل.