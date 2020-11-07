الاتحاد المنسيتري يواصل تحضيراته للمشاركة في الرابطة الافريقية لكرة السلة في رواندا

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يواصل فريق كرة السلة التدريبات تحضيراً للمسابقة القارية القادمة وتمثيل كرة السلة التونسية في مسابقة الرابطة الافريقية للاندية (بال) في ديسمبر المقبل وعرفت التمارين انضمام المنتدب الجديد ماني كودازا لفريق بعد اتمامه لفترة الحجر الصحي واجرائه للتحاليل اللازمة .ويذكر ان أن كافة لاعبي واعضاء الاطارالطبي والاداري لفرع كرة السلة اجروا تحاليل كوفيد 19 جاءت نتائجها سلبية كما عزز الاتحاد اطاره الفني بانتداب الصربي فلاد دوروفيتش في خطة مدير فني وكان الاخير قاد الاتحاد للفوز بالبطولة المغاربية 2013-2012 ويشارك ستة لاعبين من الاتحاد في تربص المنتخب التونسي الذي ينطلق يوم الاثنين تحضيرا لدورة رواندا التاهيلية للافروباسكيت 2021.